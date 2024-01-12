Санкции США не работают: Китай будет делать в 2 раза больше чипов уже через 5 лет

Аналитики Barclays прогнозируют рост производственных мощностей китайского техносектора на 60% в ближайшие 3 года.

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Аналитическая компания Barclays опубликовала прогноз, согласно которому КНР сможет нарастить производство в сфере полупроводников. В ближайшие 5-7 лет оно вырастет на 100%, сообщает Bloomberg.

Аналитики отметили, что Китай стремится изготавливать процессоры собственными силами, обходясь без японского или голландского оборудования (речь о литографических сканерах, — ред.). Видимо, это получается довольно неплохо, так как в своем отчете эксперты указали, что существенного роста можно ожидать через 5-7 лет — в два раза, а 60-процентного роста — уже через три года, т.е. в 2027 году.

Специалисты Barclays основывают свой прогноз на данных о 48-ми компаниях, работающих в полупроводниковом секторе и имеющих фабрики по выпуску процессоров на территории Китая. Аналитики полагают, что различного рода американские источники информации не берут во внимание то количество предприятий, которыми располагает КНР и пренебрегают данными об их производственном потенциале и мощностях.

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В то же время, в отчете они отметили, что вряд ли КНР самостоятельно сможет производить чипы по, скажем, 5-нм техпроцессу. Скорее всего, мы увидим более "зрелые" 28-нм процессоры. Это подчеркивает отставание поднебесной от США на 10 лет. Также они сомневаются, что китайский ассортимент будет таким же широким, как американский.

Аналитики считают, что если техносектор Китая будет держаться таких темпов, какие они спрогнозировали, то уже через 2 года на местном рынке будет переизбыток "зрелых" чипов, однако разного рода факторы могут повлиять на то, что излишек и не сформируется. Как бы там ни было, эксперты уверены, что США продолжат "тормозить" развитие полупроводникового сектора Поднебесной и продолжат накладывать все новые и новые санкции, хотя КНР это вряд ли остановит.

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