Такого еще не было: смартфоны получат мощнейший чип, производительность вырастет в разы

Процессор Blackhawk без труда обеспечит функционирование ИИ-приложений для смартфонов, из-за чего они станут еще "умнее".

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Arm заявила о новой разработке — чипе Cortex-X (Blackhawk).Производитель обещает высокую производительность, которой еще не достигал ни один аналог за последние 5 лет, передает Moor Insights & Strategy.

Новинку протестирует бенчмарк Geekbench 6 и определит прирост удельной производительности. В компании говорят, что высокопроизводительный процессор будет обеспечивать работу ИИ-приложений.

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На данный момент разработчики вынуждены "урезать" ИИ-приложения, делая их более легкими, так как центральные процессоры не в силах обеспечить нормальное их функционирование и даже нейронные чипы тут не спасают. С ростом популярности нейросетей, им приходится искать решения, которые смогли бы "без перегрева" заставить ИИ-программы функционировать в полной мере.

"Я не знаю, какова мощность и стоимость Blackhawk, я не знаю архитектурных характеристик и стоимости процессоров Apple или Qualcomm следующего поколения. Но если Blackhawk достигнет своих целей, то это создаст еще большую конкуренцию между процессорами Arm, Qualcomm и Apple. И это хорошо. Я не думаю, что Qualcomm или Apple откажутся от намеченного пути развития специализированных процессорных ядер до тех пор, пока это не станет "тормозом" для бизнеса", — отметил аналитик Moor Insights & Strategy Патрик Мурхед.

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