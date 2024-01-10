Этот гаджет заменит смартфоны: как работает необычное ИИ-устройство Rabbit r1 (видео)

Гаджет r1 может не только искать нужную информацию в интернете, но и совершать онлайн-покупки, планировать путешествия, пока человек занят другими задачами.

Related video

Стартап Rabbit из Санта-Моники (США) представил необычное устройство r1 на выставке Consumer Electronics Show 2024 в Лас-Вегасе. Гаджет призван улучшить работу в интернете за счет устранения необходимости использования нескольких приложений, пишет interesting engineering.

Гаджет имеет предустановленную операционную систему Rabbit OS, основанной на ИИ-модели Large Action Model — LAM (большая модель действия), разработанной Rabbit. За счет этого ИИ r1 может "понимать" и воспроизводить действия человека на различных компьютерных интерфейсах, упрощая навигацию по приложениям.

"Большие языковые модели, такие как ChatGPT, понимают естественный язык. Наша модель больших действий делает еще один шаг вперед: она не просто генерирует текст в ответ на вводимые человеком данные — она генерирует действия от имени пользователей, чтобы помочь ему получить нужный результат", — сказал Джесси Лю, основатель и генеральный директор стартапа.

r1 — это автономный гаджет размером примерно вдвое меньше iPhone, оснащенный 2,88-дюймовым сенсорным экраном и уникальной вращающейся камерой для съемки фотографий и видео. Комбинация колеса прокрутки и кнопки облегчает навигацию по устройству, позволяя пользователям легко взаимодействовать с ним. Устройство также поддерживает Wi-Fi и сотовую связь. Под капотом r1 находится мощный процессор MediaTek с тактовой частотой 2,3 ГГц, 4 ГБ оперативной памяти, а также хранилище емкостью 128 ГБ. О емкости аккумулятора ничего не сообщается.

"r1 позиционируется как автономный аппаратный портал, позволяющий избавиться от отвлекающих факторов и помочь пользователям решать свои повседневные цифровые задачи умнее, эффективнее и приятнее", — заявили в компании, противопоставив гаджет смартфонам, которые хоть и полезны, но содержат массу "отвлекающих факторов".

Ядро LAM позволяет системам искусственного интеллекта воспринимать приложения и взаимодействовать с ними так же, как это делают люди. Обучаясь посредством наблюдения, ИИ понимает человеческие намерения, беспрепятственно работает с различными интерфейсами и выполняет задачи в нескольких приложениях одновременно.

Важно

Это полный провал: топ-3 худших смартфона, которые были выпущены в 2023 году

Rabbit OS располагает функцией под названием "Кролики" — это персональные агенты искусственного интеллекта, предназначенные для улучшения работы пользователей в интернете. В отличие от традиционных голосовых помощников, выполняющих базовые задачи, Rabbit OS решает все: от быстрого поиска информации до планирования путешествий или управления покупками онлайн.

Устройство r1 по цене $199 уже доступно для предварительных заказов, его поставки начнутся в конце марта 2024 года.

Ранее мы писали о том, что выпущен самый тонкий и легкий складной смартфон в мире. Honor Magic V2 имеет толщину 4,7 мм в разложенном виде, при этом весит 231 г и выдерживает более 400 000 складываний, уверяют разработчики.