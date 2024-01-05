Как перышко: выпущен самый тонкий и легкий складной смартфон в мире (фото, видео)

Honor Magic V2 имеет толщину 4,7 мм в разложенном виде, при этом весит 231 г и выдерживает более 400 000 складываний, уверяют разработчики.

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Китайский смартфон Honor Magic V2 выходит на международный рынок после успешных продаж в Китае. Возможно, он станет самым тонким и легким складным телефоном в мировой истории, пишет Interesting engineering.

В сложенном состоянии толщина устройства составляет 9,9 мм и 4,7 мм — в разложенном, что эквивалентно толщине трех стопок кредитных карт, уточняет СМИ. При этом его вес равен 231 г.

Модель оснащена сверхлегким шарниром, изготовленным из титанового сплава аэрокосмического класса, он в полтора раза прочнее алюминиевого сплава, из которого изготовлен корпус. Стоит отметить, что прочности корпусу придает сталь. Сплав выполнен по технологии, получившей название Honor Shield Steel.

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В итоге, Honor Magic V2 выдерживает более 400 тыс. складываний. Производитель уверяет, что прослужить "раскладушка" может до 10 лет.

Тестирование смартфона Honor Magic V2

Несмотря на свою тонкость, смартфон оснащен мощной кремниево-углеродной батареей емкостью 5000 мАч. Чтобы предотвратить перегрев процессора, модель получила ультратонкую систему охлаждения Bionic VC, обеспечивающую оптимальную производительность и долговечность. Устройство также располагает ультратонкой антенной толщиной 3 мм.

Толщина смартфона Honor Magic V2 в разложенном виде 4,7 мм Фото: Trusted Reviews

Что касается других технических характеристик, то Honor Magic V2 имеет:

графический процессор Qualcomm Adreno 740;

чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2;

ОС Android 13;

трехмодульную камеру 50 Мп, 20 Мп и 50 Мп;

ОЗУ 16 Гб;

объем накопителя 256, 512, 1024 Гб;

быструю зарядку 50% за 20 мин.

Cмартфон появился в продаже в Китае еще в июле 2023 года, а теперь выходит на рынок Малайзии. В Европе такой телефон можно купить за более чем 1130 евро.

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