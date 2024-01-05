Як пір'їнка: випущено найтонший і найлегший складаний смартфон у світі (фото, відео)

Honor Magic V2 має товщину 4,7 мм у розкладеному вигляді, при цьому важить 231 г і витримує понад 400 000 складань, запевняють розробники.

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Китайський смартфон Honor Magic V2 виходить на міжнародний ринок після успішних продажів у Китаї. Можливо, він стане найтоншим і найлегшим складним телефоном у світовій історії, пише Interesting engineering.

У складеному стані товщина пристрою становить 9,9 мм і 4,7 мм — у розкладеному, що еквівалентно товщині трьох кредитних карток, уточнює ЗМІ. При цьому його вага дорівнює 231 г.

Модель оснащена надлегким шарніром, виготовленим з титанового сплаву аерокосмічного класу, він у півтора раза міцніший за алюмінієвий сплав, з якого виготовлено корпус. Варто зазначити, що міцності корпусу надає сталь. Сплав виконаний за технологією, що отримала назву Honor Shield Steel.

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У підсумку, Honor Magic V2 витримує понад 400 тис. складань. Виробник запевняє, що прослужити "розкладачка" може до 10 років.

Тестування смартфона Honor Magic V2 Honor Magic V2

Незважаючи на свою тонкість, смартфон оснащений потужною кремнієво-вуглецевою батареєю ємністю 5000 мАг. Щоб запобігти перегріванню процесора, модель отримала ультратонку систему охолодження Bionic VC, що забезпечує оптимальну продуктивність і довговічність. Пристрій також має ультратонку антену товщиною 3 мм.

Товщина смартфона Honor Magic V2 у розкладеному вигляді 4,7 мм Фото: Trusted Reviews

Що стосується інших технічних характеристик, то Honor Magic V2 має:

графічний процесор Qualcomm Adreno 740;

чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2;

ОС Android 13;

тримодульну камеру 50 Мп, 20 Мп і 50 Мп;

ОЗП 16 Гб;

обсяг накопичувача 256, 512, 1024 Гб;

швидку зарядку 50% за 20 хв.

Смартфон з'явився в продажу в Китаї ще в липні 2023 року, а тепер виходить на ринок Малайзії. У Європі такий телефон можна купити за понад 1130 євро.

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