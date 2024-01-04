Не просто кишеньковий комп'ютер: ваш наступний телефон буде набагато кращим, і ось чому

Нові моделі отримають значні оновлення та перетворяться на "розумних" персональних помічників завдяки штучному інтелекту та потужним процесорам.

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Гаджети, випущені у 2024 році, будуть значно кращими за своїх попередників завдяки новим технологіям, які вже впроваджують інженери. Аналітики порталу CNET передбачили, як саме зміняться смартфони, які ви можете купити на заміну старим уже найближчими місяцями.

Чому смартфони мають стати іншими?

Щорічні оновлення телефонів часто здаються буденними та незначними, але у 2023 році виробники знайшли нові способи зробити їх цікавими. Новизна дуже необхідна галузі, оскільки вона зараз перебуває в занепаді.

За даними International Data Corporation (IDC), у 2022 році низький попит у поєднанні з економічними проблемами призвів до того, що на ринку смартфонів спостерігався найнижчий річний обсяг постачання з 2013 року. Дані страхової компанії Assurant також показують: власники довше використовують одні й ті самі телефони, не купуючи нові, хоча це може свідчити про те, що за останні десять років вони стали якіснішими.

Фірма Consumer Intelligence Research Partners теж помітила цю тенденцію і навела конкретний приклад: 2023 року багато користувачів змінили на новіші моделі свої iPhone, які прослужили щонайменше три роки, тоді як 2019 року значно більше людей замінили телефони після двох років служби.

"Людям стало справді важко усвідомити цінність. Навіщо оновлюватися, якщо мій телефон дворічної давності майже такий самий", — висловився старший аналітик дослідницької компанії Omdia Аарон Вест.

Однак у 2023 році виробники знайшли, чим здивувати покупців. Дані IDC за жовтень показали зростання постачання нових смартфонів, що свідчить про підвищення інтересу до них. Нові функції, засновані на штучному інтелекті, можуть зробити телефони набагато "розумнішими" і перетворити їх на персональних помічників, а не просто кишенькові комп'ютери для виходу в інтернет.

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Що ШІ дасть смартфонам та їхнім власникам?

ШІ вже багато років відіграє важливу роль у смартфонах, особливо коли йдеться про такі функції, як розпізнавання облич, фотографія та мовний переклад. Однак генеративний штучний інтелект — технологія, яка підтримує ChatGPT і створює відповіді на основі навчальних даних у відповідь на запити, — відкриває нові можливості, які виходять за межі розблокування телефону або розмиття фону фотографії. Замість пасивної роботи в подібних ситуаціях генеративні функції на базі штучного інтелекту призначені для більш активного використання.

Google продемонструвала це на практиці, представивши в жовтні лінійку Pixel 8, яка використовує штучний інтелект для нових способів редагування фотографій, як-от переміщення та зміна розміру окремих об'єктів і зміна виразів обличчя. Нові телефони Google також можуть створювати нові шпалери на основі певних тем з нуля, а пошуковий гігант впроваджує в Google Assistant генеративний штучний інтелект.

Qualcomm, яка створює чіпи для телефонів Samsung, OnePlus та інших відомих брендів, розробила свій новий мобільний процесор на основі генеративного штучного інтелекту. Xiaomi 14 і 14 Pro, новітні флагманські пристрої від третього за величиною виробника телефонів у світі, за даними IDC, є одними з перших пристроїв, оснащених новим чіпом Snapdragon 8 Gen 3. Очікується, що цей процесор отримають ще багато смартфонів 2024 року.

У тизерному ролику про бачення Qualcomm генеративного штучного інтелекту на смартфонах показали кілька прикладів того, як ця технологія може проявитися в мобільних пристроях. Він може проявитися у віртуальному помічнику, який може виділяти ключові моменти з телефонних дзвінків і створювати звіти за ними.

Новий чип також дасть змогу зменшувати зображення, зняте на телефон, і генерувати деталі для розширення кадру, створюючи враження, ніби ви зробили фотографію за допомогою надширококутного об'єктива. Подібні функції — це більше, ніж просто інструменти для редагування фотографій; вони допомагають створювати абсолютно нові фотографії, які були неможливі на момент фільмування.

За даними Bloomberg, Apple може додати у своє наступне велике оновлення iPhone, яке, ймовірно, вийде у вересні, нові функції штучного інтелекту. Це може призвести до автоматично створюваних плейлистів в Apple Music і більш генеративних функцій штучного інтелекту в "Повідомленнях" і Siri.

Складні смартфони будуть у всіх

Крім того, на думку експертів, складні смартфони можуть, нарешті, набути широкого поширення, оскільки розробники змогли вирішити головні проблеми дизайну. Motorola Razr Plus і Samsung Galaxy Z Flip 5 отримали більший зовнішній екран, що робить їх більш корисними в закритому стані та ще більше виправдовує їхню преміальну ціну.

Найбільшою перешкодою, що обмежує популярність складних телефонів, є їхні високі ціни: Galaxy Z Flip 5 і Motorola Razr Plus у США зазвичай коштують по 1000 доларів кожен. Якщо вам потрібен складаний пристрій, що поєднує в собі можливості використання планшета і телефона, вам доведеться викласти неймовірні 1800 доларів за Samsung Galaxy Z Fold 5 або Google Pixel Fold.

Але складні пристрої зробили крок до того, щоб стати більш доступними у 2023 році, що може мати велике значення для їхньої більшої доступності. Наприклад, Motorola випустила модель Razr за 700 доларів, що ставить його в один ряд з нескладними телефонами.

За даними Counterpoint Research, у 2024 році та в наступний період популярність складних телефонів зростатиме, а до 2027 року їхні поставки перевищать 100 мільйонів одиниць. За даними IDC, у 2023 році очікується поставка приблизно 20 мільйонів одиниць.

"Ці оновлення справді мають ключове значення. І я думаю, що складаний форм-фактор є важливою частиною", — сказав Пітер Ярич, голова дослідницької компанії мобільної індустрії GSMA Intelligence.

Швидкість заряджання має значення

Хоча ШІ та складні екрани можуть мати вирішальне значення для розвитку смартфонів, СNET також помітили зміни в інших галузях, які безпосередньо впливають на те, як люди використовують свої пристрої. Швидкість зарядки збільшилася, а значить не доводиться витрачати на неї багато часу. Одним із таких прикладів є новий телефон Xiaomi 14, який має більш швидку зарядку на 90 Вт порівняно із зарядкою на 67 Вт у попередній версії.

За словами Яриха, швидша зарядка в поєднанні з більш енергоефективними чипами допомогла компенсувати відсутність прогресу в акумуляторних технологіях.

"Отже, з точки зору батареї, це не означає, що це більше не проблема, — сказав він. — Але одні й ті самі питання вирішуються в різних місцях".

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