Санкції США не працюють: Китай робитиме у 2 рази більше чипів уже через 5 років

Аналітики Barclays прогнозують зростання виробничих потужностей китайського техносектору на 60% у найближчі 3 роки.

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Аналітична компанія Barclays опублікувала прогноз, згідно з яким КНР зможе наростити виробництво у сфері напівпровідників. У найближчі 5-7 років воно зросте на 100%, повідомляє Bloomberg.

Аналітики зазначили, що Китай прагне виготовляти процесори власними силами, обходячись без японського або голландського обладнання (йдеться про літографічні сканери, — ред.). Мабуть, це виходить досить непогано, оскільки у своєму звіті експерти вказали, що істотного зростання можна очікувати через 5-7 років — удвічі, а 60-відсоткового зростання — вже через три роки, тобто 2027 року.

Фахівці Barclays ґрунтують свій прогноз на даних про 48 компаній, що працюють у напівпровідниковому секторі і мають фабрики з випуску процесорів на території Китаю. Аналітики вважають, що різного роду американські джерела інформації не беруть до уваги ту кількість підприємств, якими володіє КНР, і нехтують даними про їхній виробничий потенціал і потужності.

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Водночас у звіті вони зазначили, що навряд чи КНР самостійно зможе виробляти чипи за, скажімо, 5-нм техпроцесом. Найімовірніше, ми побачимо більш "зрілі" 28-нм процесори. Це підкреслює відставання піднебесної від США на 10 років. Також вони сумніваються, що китайський асортимент буде таким же широким, як американський.

Аналітики вважають, що якщо техносектор Китаю триматиметься таких темпів, які вони спрогнозували, то вже за 2 роки на місцевому ринку буде надлишок "зрілих" чипів, однак різного роду чинники можуть вплинути на те, що надлишок і не сформується. Хай там як, експерти впевнені, що США продовжать "гальмувати" розвиток напівпровідникового сектору Піднебесної і продовжать накладати все нові й нові санкції, хоча КНР це навряд чи зупинить.

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