"Стимулирование кустарщины — это деградация": почему военные против сборки FPV-дронов на дому

Любой житель Украины может научиться делать FPV-беспилотники для Сил обороны. Но для этого нужно немало денег, а результат не всегда годится для фронта.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров призвал украинцев учиться собирать дроны-камикадзе в домашних условиях. Фокус выяснил у специалистов, насколько это практично в условиях войны и какие существуют подводные камни.

"Создавайте FPV-дроны дома", — совет Минцифры

В своем посте, опубликованном 13 ноября, Михаил Федоров написал о развитии производства беспилотников в Украине. И пока крупные предприятия набирают обороты, вице-премьер предложил частным лицам самостоятельно собирать БПЛА, пройдя для этого курс подготовки "Народный дрон" от проекта Victory Drones фонда технологической помощи Dignitas и производителя Vyriy Drone.

"Создавайте FPV-дрон дома — присоединяйтесь к уничтожению врагов своими руками, — подчернул глава Минцифры. — FPV-дроны стали геймченджерами в этой войне. Присоединяйтесь к проекту и будьте вовлечены в победу".

По словам министра, украинцы, которые присоединились к проекту, уже передали Силам обороны более ста беспилотников. Более 80 из них оказались достаточно качественными, остальные же пришлось доделывать. Так или иначе, Михаил Федоров считает показатель пригодности достаточно высоким для тех людей, которые впервые собирают БПЛА.

Глава Минцифры Михаил Федоров поддерживает инициативу Фото: Кирилл Чуботин

Чему учит Victory Drones

Фокус обратился к Victory Drones за подробностями. Там нам рассказали, что инженерный онлайн-курс под названием "Народный FPV" был запущен в октябре 2023 года, на сегодняшний день заявки подали более 8 тысяч желающих.

"Очень много людей хотят и могут собирать дроны для армии (это не слишком сложно, если мы говорим о простеньких гражданских FPV-коптерах), но требуют для этого качественных учебных материалов и помощи специалистов", — рассказала коммуникационный менеджер проекта по имени Анастасия.

Курс состоит из 7 лекций и предоставляет знания, необходимые для сборки стандартного FPV-дрона с рамой размером 7 дюймов. Доступ к ним можно получить только после регистрации и проверки безопасности, хотя особых требований к кандидатам не выдвигают. Техническое образование и опыт пайки — полезные, но необязательные условия, которые, тем не менее, помогут быстрее освоить новые навыки. Среди участников много военных, которые хотят научиться настраивать и ремонтировать FPV-дроны прямо на поле боя в случае поломок, а они случаются довольно часто.

Так выглядит FPV-дрон после сборки Фото: Victory Drones

"Важно отметить, что инструменты и компоненты участники покупают самостоятельно по составленному нами списку", — добавила Анастасия. — "Там есть ссылки, где можно закупить необходимое, с альтернативными вариантами. Наборов, которые можно купить в одном месте нет, поэтому участники выстраивают логистику закупок самостоятельно. Сроки доставки могут варьироваться в зависимости от спроса на те или иные комплектующие. Пока некоторые из них могут ехать несколько недель, поэтому мы рекомендуем заказывать все раньше времени".

Victory Drones подчеркивает, что их формат подготовки отличается от многих других в Украине, поскольку обучение проходит бесплатно, в онлайн-режиме, а после завершения участники могут передать дроны, собранные своими руками, на испытания, после успешного завершения которых аппараты отправляют квалифицированным военным. Технику проверяют в несколько этапов, например, облеты проводят на открытом пространстве (полигоне), где специалист сначала просто тестирует, насколько БПЛА хорошо двигается и слушается управления, а затем усложняет задачу, добавляя увесистую полезную нагрузку. Сами же сборщики потом получают отзывы от опытных инженеров.

"Об эффективности можно спросить тех военных, которые уже получили первые качественно собранные дроны, облетали их и используют по назначению. Для них каждая единица техники сейчас — вес золота, ведь потребность в дронах на передовой только растет. Некоторые участники уже собирают свой четвертый или пятый дрон, и не собираются останавливаться", — поделились организаторы курса.

В Victory Drones осознают, что индивидуальные сборщики никак не смогут конкурировать с промышленным производством дронов. Главной цель программы называют популяризацию беспилотных технологий, привлечение новых людей в этот сектор и поощрение их дальнейшего развития в инженерии. Таким образом проект надеется вырастить новых специалистов, поддержать развитие локальных предприятий и помочь им перерасти в нечто более масштабное и эффективное.

Собирать дроны дано не каждому

Мнения относительно "домашней" сборки дронов для украинских военных разделились, многие посчитали такой подход неэффективным. Например, военнослужащий ВСУ, эксперт по радиотехнологиям и связи Сергей Бескрестнов с позывным "Флэш" в интервью Фокусу скептически отреагировал на идею. Он одобрил инициативу за то, что она может повысить уровень технической подготовки людей, научить их работать с техникой и собирать дроны, привлечь к оборонной промышленности Украины, однако выделил ряд сложностей для сборщиков.

Прежде всего, военным на передовой нужны дроны достаточно высокого качества, ведь сейчас они получают много брака. По словам Сергея Флэша, если дроны будут делать люди без навыков и опыта, то бойцам придется тратить свои деньги и время на их проверку и доработку. Вторая проблема заключатся в том, что сборщики-одиночки не смогут заказывать детали оптом, как крупные производители, а потому и цена изделия получится выше. С этой точки зрения куда выгоднее масштабировать производство на уже существующих предприятиях и закупать комплектующие тысячами единиц за раз.

"В принципе, концепция, которую описал Михаил Федоров, вполне возможна, но тогда государству нужно крупными партиями закупать запчасти, выдавать их людям. Потому что есть еще один нюанс: чтобы собирать дроны дома, нужно тоже купить приборы, инструменты на достаточно большую суму, собрать деньги для покупки в Китае комплектующих, например, $300 — не у каждого человека они есть. Если бы Минцифры сказало: мы вам купим инструменты, купим комплектующие — это было бы более возможно. Пока же возникает больше ответов, чем вопросов".

Украинский экономист Павел Вернивский заявил в Facebook, что лично прошел курс от Victory Drones. По его мнению, инженеры хорошо обучают, объясняя "на пальцах", однако участникам придется выложить немало денег, пусть сама программа и бесплатная. Для начала нужно купить инструменты на 6–8 тысяч грн, а потом еще и запчасти. Комплект для сборки одного дрона при заказе из Китая обойдется примерно в 15 тысяч грн, а ехать он будет около 1 месяца, а при стоимости заказа выше 150 долларов посылку придется еще и растаможить на границе, а это около 30% от общей суммы. Интересно, что если заказывать в Украине, то наценка составит те же 20-30%. В итоге заплатить придется уже не 15 тысяч, а 18-19 тысяч грн.

Cтоит подчеркнуть, что речь идет о сборке летательного аппарата без боевой части. Военным поставляются только коптеры, и они уже сами прикрепляют к ним взрывчатку.

Компоненты, необходимые для сборки FPV-дрона Фото: texty.org.ua

Как отметил эксперт, по закону производитель дронов при завозе комплектующих может не платить НДС и пошлины, но только в том случае, если предоставит подтверждение, что выполняет заказ для Минобороны или другой государственной структуры. Получить такой заказ непросто даже по упрощенной процедуре, ведь государство попросту не закупает БПЛА маленькими партиями.

Вот человек прошел курс, обзавелся всем необходимым оборудованием и собрал FPV-дрон у себя дома, и дальше у него есть два пути. Первый — передать его военным бесплатно. В таком случае не будет никакой прибыли, а значит и денег на новые аппараты, придется снова покупать детали за свои деньги или же организовывать сборы, а на это уйдет много времени.

Второй вариант — попытаться продать государству или волонтерским фондам. Тут надо сначала провести испытания и доказать, что дрон умеет летать (Victory Drones, кажется, берет это на себя). Если же действовать самостоятельно, то будет трудно, ведь мало кто согласится покупать БПЛА поштучно. Чтобы заинтересовать крупный фонд или Минобороны, нужно собирать не менее 100 штук в месяц, а это 1,5 млн грн только на покупку деталей. Мало кто в Украине может позволить себе такие расходы в одиночку.

"Поэтому курс — это, конечно, здорово, но он не учитывает большого количества простых производственных проблем, которые могут возникнуть перед любым, кто хочет паять дроны", — подытожил Павел Вернивский.

Собирать FPV-дроны в Украине может любой желающий Фото: Victory Drones

Украинский инженер Максим Шеремет, основатель лаборатории БПЛА "Дронарня", в комментарии Фокусу предположил, что самостоятельное производство может быть выгодно с экономической точки зрения, но государственные программы располагают большими ресурсами и бюджетами. Если частные лица начнут массово собирать дроны в домашних условиях, то на рынке может возникнуть очередь за популярными комплектующими, хотя доступ к ним все равно будет хотя бы на тематических "барахолках".

Более важная проблема, которую выделил Максим Шеремет, заключается в том, что производство дронов людьми без соответствующего образования и опыта может привести к авариям и низкому качеству продукции. Впрочем, последнее можно восполнить количеством.

"Государство может принимать меры по контролю и регулированию производства дронов в домашних условиях. Важно обеспечить безопасность и соответствие законодательству при любом производстве, тестировании или использовании дронов", — добавил разработчик.

Аргументы военных

Украинский военнослужащий и специалист по кибербезопасности Кир Важницкий считает непревильным, что Минцифры подталкивает людей к кустарному производству беспилотников, поскольку существуют более эффективные коллективные способы, подразумевающие разделение труда, оптовые заказы и контроль качества продукции.

"Человечество изобрело "артельный подряд" — это тоже самое, но на минималках, применяется когда человечеству чуть ли не до развития. Но, стимулирование кустарщины вместо создания артели – это не только не развитие. Это деградация", — высказался он.

Кир Важницкий обратил внимание на то, что команде сборщиков гораздо проще проверять крупные партии аккумуляторов. При поштучной закупке каждый из них нужно тестировать 6 часов, иначе велик риск отправить военным ненадежную технику. При кустарном производстве каждый FPV-дрон нужно заставлять пролетать полную дистанцию, ведь иначе сложно испытать качество сборки моторов и радиосвязи.

"А еще каждый доехавший до фронта экземпляр оператор будет осваивать, как новую модель. Это все недостатки, а где преимущества? …Вот чтобы что?" — поинтересовался Важницкий.

FPV-дроны стали мощным оружием в руках украинских военных Фото: Фонд "Вернись живым"

Военнослужащий ВСУ и основатель проекта А.Drones Юрий Касьянов тоже не увидел явных преимуществ создания дронов в домашних условиях. По его мнению, такая инициатива возникла, поскольку Михаил Федоров является айтишником и чиновником, а не военным.

"У нас везде руководят отраслью дронов, командуют подразделениями дронов люди, которые ничего в этом не понимают. Бывшие десантники, бывшие политики, бывшие депутаты, офигенные волонтеры и просто бюрократы – специалистов по дронам среди руководителей нет. Ни одного. Поэтому вместо того, чтобы строить заводы, обучать людей, закупать централизованно оборудование и комплектующие, мы бежим повторять китайский опыт, выплавлять чугун на каждом крестьянском подворье и собирать дроны на каждой городской кухне. Поэтому наши дроны технологически проигрывают русским, не имеют тепловизоров, не летают в Москву, и их никогда не хватает. Потому что нет государственной политики", — заявил Касьянов.

Собирать или не собирать?

Подводя итоги, можно заключить, что вопрос производства дронов в домашних условиях остается открытым. Делать это вполне реально, но затратно, возможно, украинцам будет выгоднее задонатить свои накопления уже существующим предприятиям или фондам, которые уже наладили серийную сборку, закупают детали оптом, регулярно проводят испытания и сотрудничают с военными. Если верить экспертам, так бесспилотники получатся и дешевле, и надежнее, а их будет проще передавать военным.

С другой стороны, ничего не мешает любому желающему попробовать свои силы в новом деле и совершенно бесплатно получить новые знания от уже опытных инженеров. Да, для отработки этих знаний на практике придется выложить более 20 тысяч грн на инструменты (если их еще нет) и запчасти, но это дело сугубо добровольное, Victory Drones об этом открыто предупреждает и даже подсказывает, где, что можно купить и по какой цене. Научившись собирать дроны, необязательно делать это в гордом одиночестве и у себя дома — талантливые энтузиасты могут собраться в команду или присоединиться к уже существующим предприятиям, чтобы организованно работать, приближая победу Украины. Если же ничего не получится, то все купленное можно перепродать тем, кто найдет ему применение получше.