Уничтожено 90% техники: в Британии рассказали, почему ВС РФ не могут противостоять FPV-дронам (фото)

На левом берегу Херсонской области украинские военные используют FPV-дроны и артиллерию для нацеливания на транспортные средства российских военных, рассказали в британской разведке.

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На левом берегу Херсонской области Вооруженные силы Российской Федерации не могут противостоять украинским FPV-дронам. Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании в X (Twitter) 12 января.

"Украинские силы, действующие на восточном берегу реки Днепр, использовали беспилотные летательные аппараты (FPV), оснащенные боеприпасами, для поражения российских войск", — говорится в сообщении.

В британской разведке отметили, что ВСУ используют FPV-дроны вместе с артиллерией для нацеливания на транспортные средства российских военных. По информации российского военкора, 90% военной техники РФ было в районе Крынок было уничтожено.

Британия считает, что российские военные не могут противостоять украинским FPV-дронам, вероятно, из-за недостатка в этом районе средств радиоэлектронной борьбы.

Напомним, 12 января пресс-секретарь Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что на левом берегу Херсонской области российские десантники отказываются идти штурмовать украинские позиции из-за того, что "считают себя элитой". Она отметила, что подобные штурмы враг проводит "прямо в лоб" без поддержки техники.

10 января военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев сообщил, что оккупанты на левобережье Херсонщины обеспокоены тем, чтобы уничтожить украинский плацдарм. Однако ВСУ отражают все атаки.