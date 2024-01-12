"Считают себя элитой": российские десантники не хотят идти в штурмы на левом берегу, – Гуменюк

По словам спикера ОК "ЮГ" Натальи Гуменюк, у россиян возникают морально-психологические расстройства в подразделениях и споры разного рода из-за проблем на фронте.

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Российские оккупанты отказываются идти на штурм на позиций Вооруженных сил Украины на левом берегу Днепра Херсонской области. Об этом сообщила пресс-секретарь Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк рассказала в эфире национального телемарафона.

По ее словам, подобные штурмы ВС РФ проводят "прямо в лоб", то есть без соответствующей поддержки техники. Такой подход приводит к масштабным потерям.

Гуменюк добавила, что в Херсонской области уменьшилось количество российских подразделений типа "шторм Z", но прибыло больше морских пехотинцев и десантников РФ.

"Они считают себя элитой и идти в такие штурмы они не хотят", – говорит Гуменюк.

Кроме того, по словам спикера Оперативного командования "Юг", из-за этого у оккупантов появляются массовые психологические расстройства в подразделениях и конфликты в войсках.

"Поэтому в руководстве группировки "Днепр", которая там сейчас базируется, очень много разлада в общем понимании дальнейшего развития событий," — добавила Гуменюк.

Напомним, 5 января пресс-секретарь Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что на левом берегу Херсонской области российские военные возобновили применение бронетехники. Некоторое время враг выдвигал только пехотные группы.

5 января полковник запаса ВСУ, военный эксперт Сергей Грабский сообщил, что на левом берегу Херсонской области украинские военные ведут маневровые действия в так называемой серой зоне, где враг лишен возможности наносить удары, которые могли бы привести к коллапсу фронта.