Миллион дронов для ВСУ: почему этими беспилотниками некому управлять

Производители дронов предложили внести изменения в законодательство, чтобы разрешить государственным заказчикам заключать договоры на обучение операторов БПЛА и привлечь частный сектор к этому процессу.

В Украине возникла проблема с отсутствием нормативной базы по обучению операторов дронов в частных школах для Вооруженных Сил Украины. Об этом говорится в открытом письме, которое представители Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности Украины (NAUDI), производители отечественных беспилотников и представители учебных центров подготовки дроноводов 12 января написали главе Министерства обороны Украины Рустему Умерову.

В письме отмечается, что согласно задаче, поставленной Верховным Главнокомандующим ВСУ, оборонные предприятия должны обеспечить авиацию ВСУ минимум одним миллионом дронов к концу 2024 года. Поэтому потребность в квалифицированных операторах для этих дронов будет расти, а государственные ресурсы для обучения ограничены.

В настоящее время Министерство обороны не задействует возможности частных центров подготовки операторов дронов, и отечественные производители дронов вынуждены обучать военнослужащих за свой счет. Отсутствие нормативно-правовой базы не позволяет заключать договоры на обучение за счет государственных средств. В письме отмечается, что государство должно привлечь частный сектор для подготовки операторов дронов, так же как это было сделано для увеличения производства отечественных дронов.

В письме предлагается внести изменения в Постановление Кабинета Министров для предоставления возможности закупки дронов и заключения договоров на обучение операторов военных частей.

"Для решения этого вопроса предлагаем предусмотреть не только возможность закупки государственными заказчиками беспилотных систем, но и заключение договоров на оказание услуг по обучению личного состава воинских частей, определенных государственными заказчиками, управлению приобретенными у отечественных производителей системами", — говорится в тексте.

Также главе премьер-министру Украины предложили принять новое Постановление Кабинета Министров о предоставлении учебных услуг по обучению операторов дронов и утвердить порядок реализации такого проекта. Такие шаги позволят создать нормативную базу и решить проблему обучения операторов дронов для нужд ВСУ, уверены авторы открытого письма.

Напомним, 9 января министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, сколько дронов создаст Украина за год. По его словам, современный рынок беспилотных летательных аппаратов требует большего финансирования и расширения, чтобы конкуренция снижала цены на необходимые для армии изделия. Глава профильного министерства также отметил, что количество компаний, которые могут продавать государству беспилотники, увеличилось до более семидесяти за последние два года.

Кроме того несколько ранее производитель назвал проблемы создания дронов в Украине. По его словам, основной проблемой с 2019 и по 2022 года стало то, что фактически производители не получали централизованных отзывов от Генштаба и собирали предложения и замечания напрямую и работали с операторами и командирами подразделений, эксплуатирующих беспилотные летательные аппараты той или иной компании.