Находят врага и в мегаполисе, и в лесу: в Германии применили наземных роботов Gereon (фото)

Благодаря своей технической конструкции, наземные роботизированные платформы помогают пехотинцам обнаруживать и локализовать огонь противника на сложнодоступной местности, а также взаимодействуют с летательными беспилотниками.

Германия использует новые роботизированные транспортные средства Gereon для обучения своих военных. Об этом пишет Defence Blog.

Эти беспилотные наземные транспортные средства (UGV), разработанные немецкой технологической компанией ARX Landsysteme, используются для многоуровневой разведки и операций "Роботизированный прорыв", включающих разминирование препятствий в лесистой и городской местности. Собранные данные датчиков анализируются для улучшения и дополнения существующих моделей искусственного интеллекта. Оснащенные встроенным модулем акустических датчиков, одним из более чем десяти различных полезных нагрузок для Gereon RCS, пехотные отделения могут немедленно обнаруживать и локализовать огонь противника на сложнодоступной местности.

Компактная конструкция роботизированной несущей системы (RCS) Gereon размером 141,5 см × 131 см × 73 см позволяет ей легко встраиваться в различные транспортные средства, используемые вооруженными силами по всему миру. Адаптация к взаимодействию с беспилотниками еще больше расширяет возможности техники, делая ее универсальным средством на поле боя. Кроме того, Gereon RCS — доступное решение для пользователей с ограниченным бюджетом.

Обладая максимальной грузоподъемностью 600 кг, дальностью полета 40 км и скоростью 20 км/ч, Gereon RCS демонстрирует баланс мощности и маневренности.

Роботизированная платформа Gereon на полигоне Фото: ARX Landsysteme

У производителя в линейке Gereon есть несколько "транспортных роботов":

Gereon 2 — ультралегкая многоцелевая платформа, которую можно оперативно развернуть и быстро адаптировать под те или иные боевые задачи. Служит легким универсальным инструментом для обучения и моделирования, носителем датчиков для сбора расширенных данных, носителем дронов для расширенных воздушных операций и многого другого. Развивает скорость до 10 км/ч, способна преодолеть путь в 20 км и нести полезную нагрузку, весом в 50 кг.

Ультралегкая многоцелевая платформа Gereon 2 Фото: ARX Landsysteme

Gereon 3 — это легкая однофункциональная многоцелевая платформа. Служит универсальным инструментом для обучения и моделирования, носителем датчиков для сбора расширенных данных, носителем дронов для расширенных воздушных операций и многого другого. Развивает скорость до 10 км/ч, способна преодолеть путь до 20 км и нести полезную нагрузку, весом в 120 кг.

Легкая однофункциональная многоцелевая платформа Gereon 3 Фото: ARX Landsysteme

Gereon ATR — это легкий бронированный автономный носитель мишеней. Разработанный для того, чтобы выдерживать стрельбу из боевого оружия и обеспечивать беспрецедентные возможности моделирования, преодолевая разрыв между тренировочным полем и полем боя. Рабочая скорость — 8 км/ч, дальность — 10 км. Платформа пуленепробиваемая.

Легкий бронированный автономный носитель мишеней Фото: ARX Landsysteme

Напомним, 5 января мы писали о том, что Минцифры показало украинского штурмового робота D-21-11. Беспилотник уже вооружили отечественным боевым модулем с автоматической турелью, а в будущем планируют устанавливать и оружие НАТО.

А в начале сентября 2023 года украинский робот "Медоед" показал себя в бою. Робот-камикадзе вмещает в себя 40 килограмм взрывчатки и уже помогает некоторым подразделениям ВСУ доставлять мины прямо к позициям оккупантов. Он оснащен электродвигателем, что позволяет ему незаметно подкрасться к врагу на расстояние до пяти километров.