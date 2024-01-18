Аккумуляторы больше не понадобятся: теперь гаджеты могут питаться от света даже в комнате

Благодаря особому красителю солнечные батареи Ambient Photonics уже вырабатывают достаточно энергии для работы компьютерной мыши или пульта от телевизора

Солнечные элементы, которые можно заряжать при слабом освещении, например, в помещении, можно использовать для питания таких устройств, как пульты от телевизора и компьютерные мыши. Такое открытие сделали сотрудники компании Ambient Photonics (США), передает Live Science.

Ученые разработали и протестировали технологию, предназначенную для подзарядки таких устройств, как пульты дистанционного управления, за счет использования света в помещении. Солнечные батареи нового типа компания-разработчик представила на выставке CES 2024 (Лас-Вегас, США). Известно, что продукт Ambient Photonics заинтересовал корпорацию Google — он станет элементом нового гаджета, но какого именно, пока не известно. Также сообщается, что компьютерная мышь будет оснащена элементом накопления солнечной энергии. По словам представителей компании, ни одно из этих устройств, включая неизвестный продукт Google, не потребует одноразовых батарей или зарядного устройства.

Солнечные батареи нового типа являются двусторонними, что дает им возможность собирать и генерировать достаточно энергии для питания электроники. Их фотоэлектрические элементы содержат светочувствительные молекулы, превращающие фотоны в электроны. Это создает разницу зарядов, которая, в свою очередь, позволяет электричеству течь. Они работают аналогично хлорофиллу, — веществу, окрашивающему растения в зеленый цвет и вырабатывающему энергию из фотонов в процессе фотосинтеза.

Солнечная батарея от Ambient Photonics Фото: Ambient Photonics

"В солнечном элементе, содержащем особый краситель, количество вырабатываемой электроэнергии зависит от того, насколько эффективно фотоны поглощаются этим красителем", — рассказал Джошуа Райт, вице-президент по разработкам компании Ambient Photonics.

По его словам, команда ученых смогла создать краситель с "превосходным химическим составом", делающий батареи довольно мощными и при этом работающими при комнатном освещении. Красители Ambient основаны на более чем 40 молекулах органических сенсибилизаторов — активном компоненте солнечных элементов, сенсибилизированных красителями (DSSC), — которые поглощают свет во всем видимом электромагнитном спектре.

Предыдущие попытки создать солнечные элементы, работающие при слабом освещении, были неудачными, и Райт объяснил, что традиционные фотоэлектрические элементы из аморфного кремния, "не дают достаточной мощности в реальных условиях работы при слабом освещении". Ambient утверждает, что ее технология собирает в 3 раза больше света, чем аналоги.

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