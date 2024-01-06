Тянется, как резина: ученые создали очень гибкие и супер-эффективные солнечные батареи

Новый фотоэлемент при тестировании продемонстрировал 19-процентный КПД и способность растягиваться в 10 раз сильнее, чем аналоги.

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Исследователи из Корейского института передовых технологий заявили о новой разработке: фотоэлектрических элементах для солнечных батарей, которые тянутся, как резина. Они полагают, что использовать устройства можно будет для обеспечения питанием носимой электроники и разных роботов, сообщает Science daily.

В научной статье, посвященной разработке нового устройства, указано, что его можно растянуть на 40% от первоначального размера. Коэффициент полезного действия новинки — 19%. Это довольно высокий показатель, по сравнению с аналогичными устройствами. Южнокорейские ученые уверяют, что им впервые удалось значительно повысить КПД гибкой солнечной панели.

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Согласно приведенным ими данным, они соединили сверхгибкий полимер с полимером, обладающим уникальными электропроводящими свойствами. В итоге, разработчики получили проводящий и очень эластичный полимер. Затем его использовали в качестве основы, нанеся солнечные органические элементы. Так и был получен "резиновый" фотоэлемент, который при тестировании продемонстрировал 19-процентный КПД. Что качается показателей его гибкости, то они в 10 раз превышают показатели аналогичных солнечных панелей. Новую солнечную батарею можно сделать почти в 2 раза длиннее или шире, так как растягивается она на 40% от своего первоначального размера.

Ученые не только создали высокоэффективную гибкую солнечную панель, но и новый полимер для которого найдется отдельное применение в носимой электронике, например.

Ранее мы сообщали о том, что солнечная батарея толщиной с бумагу может превратить любую поверхность в источник энергии. Исследователи разрабатывают масштабируемую технологию производства сверхтонких и легких солнечных элементов, которые можно легко добавить на любую поверхность.