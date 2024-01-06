Тягнеться, як гума: вчені створили дуже гнучкі та супер-ефективні сонячні батареї

Новий фотоелемент під час тестування продемонстрував 19-відсотковий ККД і здатність розтягуватися в 10 разів сильніше, ніж аналоги.

Related video

Дослідники з Корейського інституту передових технологій заявили про нову розробку: фотоелектричні елементи для сонячних батарей, які тягнуться, як гума. Вони вважають, що використовувати пристрої можна буде для забезпечення живленням переносної електроніки і різних роботів, повідомляє Science daily.

У науковій статті, присвяченій розробці нового пристрою, зазначено, що його можна розтягнути на 40% від початкового розміру. Коефіцієнт корисної дії новинки — 19%. Це досить високий показник, порівняно з аналогічними пристроями. Південнокорейські вчені запевняють, що їм вперше вдалося значно підвищити ККД гнучкої сонячної панелі.

Важливо

Акумулятор та сонячна батарея на додачу: Xiaomi випустила дивний гаджет (фото)

Згідно з наведеними ними даними, вони з'єднали надгнучкий полімер із полімером, що має унікальні електропровідні властивості. У підсумку, розробники отримали провідний і дуже еластичний полімер. Потім його використовували як основу, нанісши сонячні органічні елементи. Так і було отримано "гумовий" фотоелемент, який під час тестування продемонстрував 19-відсотковий ККД. Що стосується показників його гнучкості, то вони в 10 разів перевищують показники аналогічних сонячних панелей. Нову сонячну батарею можна зробити майже в 2 рази довшою або ширшою, оскільки розтягується вона на 40% від свого початкового розміру.

Вчені не тільки створили високоефективну гнучку сонячну панель, а й новий полімер, для якого знайдеться окреме застосування в переносній електроніці, наприклад.

Раніше ми повідомляли про те, що сонячна батарея товщиною з папір може перетворити будь-яку поверхню на джерело енергії. Дослідники розробляють масштабовану технологію виробництва надтонких і легких сонячних елементів, які можна легко додати на будь-яку поверхню.