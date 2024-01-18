Преимущества сомнительны: военный раскрыл детали о реактивном "Шахеде", сбитом в Украине

Специалист по связи Сергей Бескрестнов рассказал, что в новой модели такой же по силе боевой заряд, что и у Shahed-136, однако преимущества реактивного дрона, все же, неподтверждены.

Реактивный беспилотник "Шахед", который военные сбили в Украине во время массовой атаки российских военных в ночь на 8 января, скорее всего являлся тестовой моделью и массово не производился в РФ. Об этом рассказал специалист по связи и радиотехнологиям Сергей "Флэш" Бескрестнов в интервью Фокусу.

По его словам, нашу страну атаковала новая иранская модификация, которую в России еще не производили. Скорее всего, речь шла об экспериментальном применении модели Shahed, оснащенной реактивным двигателем. И из-за сомнительных преимуществ перед уже хорошо опробованными Shahed-136 их производство вряд ли станет серийным.

Сергей "Флэш" также уточнил, что работы по изучению функционала и оборудования на борту сбитого беспилотника с реактивным двигателем ведутся специалистами до сих пор. Пока можно сделать выводы, что в новой модели такой же по силе боевой заряд, что и у Shahed-136. Он может летать и маневрировать на больших скоростях.

"Предварительно можем сказать, что пока он не особо отличается от Shahed-136, скорее всего — это первый экземпляр. Возможно, как раз один из тех аппаратов, которые пару недель назад самолет "Ил-76" привез из Ирана. Тогда мы получили разведывательную информацию, что прилетел такой борт", — сказал Бескрестнов.

Кроме того военный рассказал, почему ВС в свое время не подтвердили информацию, что этот новый "Шахед" сбили в Украине. Сергей Бескрестнов отметил, что Воздушны силы — не все Вооруженные силы Украины, поэтому не могут давать пресс-релизы и комментарии за все ВСУ.

Напомним, в начале января Сергей Бескрестнов рассказал о том, как распознать "Шахед" с реактивным двигателем. Он отметил, что иранские беспилотники "Шахед-238" стали для украинцев более опасными за счет своей маневренности и мощности, поэтому людям нужно знать, как распознать работу такого дрона в небе.

А в начале декабря 2023 года эксперт по авиации Валерий Романенко выразил мнение, что "Шахеды" с реактивным двигателем проще будет уничтожить. По его словам, в случае несущественного роста показателей скорости у таких ударных беспилотников существенно упадет дальность, поэтому долетать до западных областей Украины такие БПЛА уже точно не смогут.