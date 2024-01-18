Реактивные "Шахеды" и самонаводящиеся дроны: Сергей Флэш о новом оружии в арсенале России

Российские войска уже начали применять технологии, о которых эксперты предупреждали совсем недавно. В то же время, у них значительно ухудшилось качество ракет, а украинцы смогли продвинуться в сфере БПЛА.

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Новый 2024 год только начался, а в Украине уже произошло много важных событий, связанных с войной: заметили реактивный дрон "Шахед", появились беспилотники-камикадзе с машинным зрением, меняются частоты БПЛА, Воздушные силы заявили, что успешно сбивают российские ракеты средствами радиоэлектронной борьбы. Фокус выяснил подробности у украинского военного Сергея Бескрестнова с позывным "Флэш", который также является специалистом по связи и радиотехнологиям.

Сергей, от вас первого поступила информация о том, что в Украине сбили реактивный "Шахед". Откуда об этом стало известно и что можно обнародовать сейчас?

Да, действительно, этот "Шахед" был сбит, и в данный момент идут исследования его функционала и оборудования на борту. Предварительно можем сказать, что пока он не особо отличается от Shahed-136, скорее всего — это первый экземпляр. Возможно, как раз один из тех аппаратов, которые пару недель назад самолет "Ил-76" привез из Ирана. Тогда мы получили разведывательную информацию о том, что прителетел такой борт.

Все, что пока можно озвучить — "Шахед" был сбит в центре Украины. Воздушные силы не подтверждают его сбитие, потому что они не имеют к этому отношения. Воздушны силы — не все Вооруженные силы Украины, поэтому не могут давать пресс-релизы и комментарии за все ВСУ.

Исследования БПЛА еще продолжаются, но мы можем сказать, что там такой же по силе боевой заряд, что и у Shahed-136. Он может летать и маневрировать на больших скоростях. Кроме одного случая такие "Шахеды" больше не фиксировали и не находили.

То есть, по предварительной версии — это иранская модификация, которую в России еще не производят?

Да, я думаю, что, скорее всего — это тестовая версия, чтобы проверить возможности. Но я не думаю, что она пойдет в серию, потому что преимущества у таких "Шахедов" достаточно сомнительные.

Реактивный дрон Shahed-238, представленный в Иране Фото: Twitter

Расскажите о системах самонаведения с машинным зрением, которые сейчас появляются и у украинских, и у российских дронов. Мы с вами уже обсуждали эту технологию как перспективу, а теперь видим, что она воплощается в жизнь. Что это такое и чем опасно?

Преимущество использования элементов машинного зрения заключается в том, что пилоту достаточно поднять БПЛА и довести до определенной зоны, а потом указать цель, образно говоря, квадратиком на планшете, и дальше дрон сам до нее долетит. Речь о том, что теперь защита РЭБ-куполов станет неэффективной.

Второе преимущество — дрон сможет захватить цель, которая быстро движется, и поразить ее с большей вероятностью. Третий пункт — не нужны больше опытные пилоты. Да, они, конечно, останутся, их мастерство пригодится для уничтожения каких-то уникальных объектов: антенн, видеокамер, но большинство целей сможет поразить самый обыкновенный пехотинец после короткого курса обучения. Ему достаточно уметь зарядить, взлететь, подлететь к цели и указать ее.

Российские военные используют FPV-дроны с машинным зрением Фото: Российская газета

Еще один фактор — машинное зрение позволит FPV-дронам летать на большие расстояния, ведь потеря связи, которая всегда происходит у земли, теперь не страшна. Даже если видеокартинка с дрона пропадет — он все равно долетит.

То есть, это очень страшная штука, она радикально увеличит количество эффективных вылетов и изменит ситуацию на фронтах. Естественно, технология увеличит стоимость дрона, думаю, примерно в два раза. Как мы видим, россияне идут на такие расходы, они их не пугают.

Мы своими глазами видели применение таких систем россиянами на одном из южных направлений, зафиксировали три факта полета таких дронов. Других пока не наблюдали, и непонятно, то ли это уже большая серия, то ли первые эксперименты. Так или иначе, на фронте такая система была опознана.

Как удалось определить, что россияне использовали именно систему автонаведения с машинным зрением?

Очень просто. Мы перехватываем изображение с российских дронов и видим, что происходит, так же, как и их операторы. Мы четко увидели, как дрон летел на цель, как оператор указал ему эту цель, как дрон захватил ее и удерживал.

Чтобы оценить, насколько явление массовое, надо собирать статистику и информацию по всем фронтам. У нас, к сожалению, не так много наблюдательных пунктов. У меня есть информация лишь об одном участке фронта, где это фиксировалось трижды. Я не могу сказать, что происходит на других направлениях, собирает ли кто-то такие данные и оценивает ли их.

Что вам известно о том, как в Украине реализуют автоматические системы наведения FPV-дронов?

На меня вышли несколько десятков команд, работающих в этом направлении. Именно с этой целью Министерство обороны проводит хакатон, который состоится через пару недель. Туда как раз приглашают команды, работающие над технологиями машинного зрения, чтобы они представили свои продукты и показали, на какой они сейчас стадии. У нас есть команды, которые находятся практически на финальной стадии внедрения и серийного производства.

Давайте поговорим об ударных FPV-дронах. Правильно ли я понял из ваших публикаций, что россияне начали возвращаться на диапазон частот, которые использовали раньше, поэтому их БПЛА можно снова подавлять антидроновыми ружьями?

Россияне частично переходят на диапазон 2,4 ГГц, тот диапазон, с которого все начиналось. Есть две версии, почему они это делают. Первая версия — это банальный дефицит запчастей, в России ставят то, что им удается купить, не строя стратегических планов. Вторая версия: они уходят специально, чтобы наши РЭБ-куполы, которые мы успели купить и поставить Силам обороны, перестали работать. Обе версии выглядят правдоподобно, но факт есть факт.

Поэтому сейчас наши военные, имеющие антидроновые ружья, которые когда-то покупали против "Мавиков", сейчас могут эффективно их применять против FPV-дронов. На многих участках фронта это поможет и сработает.

ВСУ теперь могут применять антидроновые ружья против FPV-дронов Фото: armyinform

Все ли ружья, которые есть у подразделений Сил обороны Украины, могут подавлять FPV?

Скажем так, сейчас FPV летают в диапазоне 900 МГц, но частично уходят на диапазон 2,4 ГГц. Поэтому — да, все ружья, которые работают на диапазоне 2,4 ГГц, а это 100% ружей, ведь на этом диапазоне летают "Мавики". То есть, все ружья можно пробовать применять против FPV.

Получается, есть какой-то шанс, что ружье сработает против дрона-камикадзе?

Конечно. И это не просто небольшой шанс, я думаю, что процентов 25. Таких дронов уже много.

Будет ли эффективной в таких случаях "окопная РЭБ"?

Дело в том, что как только противник переходит на другие частоты, вся "окопная РЭБ", которая делалась на первоначальные частоты, перестает быть эффективным. Это будет бесконечная борьба, ведь они не только переходят на другие диапазоны, но еще и сдвигаются вверх или вниз по частотам внутри текущего диапазона. Таким образом они хотят, чтобы средства РЭБ, которые успели поставить ВСУ, перестали работать.

Невозможно предугадать сразу все диапазоны, куда может уйти противник. В этом и есть смысл радиоэлектронной борьбы: нам придется все время догонять их в плане применяемых частот, а им — нас. И кто быстрее справится, тот и выиграет. Например, кто быстрее сделает новые модули. В "большой", промышленной РЭБ это менее актуально, потому что там можно создавать более гибкую систему и дополнять ее новыми модулями, а в дешевых "окопных" средствах такой возможности нет, ведь там заранее предусмотрен один или два диапазона.

Что можете рассказать о так называемых прошивках для дронов DJI Mavic? Вы писали, что прошивку под названием 1001 используют россияне, чтобы защититься от обнаружения, а теперь и в Украине появилась своя версия. Как развивалась эта история и можем ли мы, наконец, сравняться с ВС РФ?

Как только БПЛА DJI Mavic начали использовать на фронтах, раскрылась уязвимость: китайские технологии позволяют видеть место расположения дрона и оператора, управляющего им, что на 100% приводит к поражению позиции с точностью до метра. Решение мы нашли в специальных платах, которые впаиваются внутрь дрона и не дают передавать координаты. Не буду вдаваться в подробности, как это работает.

Российские военные запускают дроны DJI Mavic Фото: РИА Новости

Россияне тоже искали решение и создали прошивку 1001, переделав китайскую, благодаря этому они получили много возможностей. Основное отличие заключается в том, что мы должны платить деньги за пайку и отправлять дроны людям, которые этим занимаются. На это уходят время и средства, российская же прошивка устанавливается на местах.

У нее есть некоторые недостатки, например, плохая стабилизация дрона в воздухе. ПО подходит не для всех существующих дронов компании DJI, но частично проблему решает.

Теперь же прошивка позволяет нам делать дроны невидимыми для российской радиоразведки. Нам нужно было убедиться в том, что она не содержит лазеек, поскольку русские ее разрабатывали, но с того момента, как она появилась у нас, прошло уже пять месяцев, наши ребята ее проверяли. Я общался с командой разработчиков, которая переделывала прошивку, и они заверяют, что с ней все нормально.

Как вы оцениваете рекомендации от Минцифры — чтобы украинцы учились собирать FPV-дроны в домашних условиях?

Я отношусь к этому скорее скептически и объясню, почему. Та часть инициативы, которая касается повышения уровня технической подготовки украинцев, обучения их принципам работы и сборки, подготовки специалистов — это правильный посыл. Привлекать граждан к обороне страны — тоже правильный посыл.

В чем я вижу сложности. Первая заключается в том, что военным на фронт нужно поставлять дроны достаточно высокого качества, потому что очень много идет брака, мы сейчас с этим столкнулись. И если БПЛА будет делать по одной-три штуки непонятно кто, то потом, возможно, военные потратят куда больше средств, чтобы их переделать, проверить и убедиться в их качестве.

Cобирать FPV-дроны можно и в домашних условиях Фото: AirUnit

Вторая проблема в том, что сейчас производители, изготавливая дроны, закупают детали оптом. Если же частное лицо будет покупать в интернете один, два или три экземпляра, то никогда в жизни не получит на выходе цену, которая будет хотя бы приблизительно конкурентной. Возникает вопрос: зачем нам закупать у людей дроны по цене на 30% выше? Лучше расширять масштабы производства на предприятиях. Такие вопросы абсолютно логичны. Любой человек, который занимается производством, понимает, что закупать что-то в Китае тысячами единиц гораздо выгоднее.

В принципе, концепция, которую описал Михаил Федоров, вполне возможна, но тогда государству нужно крупными партиями закупать запчасти, выдавать их людям. Потому что есть еще один нюанс: чтобы собирать дроны дома, нужно купить приборы, инструменты на достаточно большую суму, собрать деньги для покупки в Китае комплектующих — например, долларов 300 — не у каждого человека они есть. Если бы Минцифры сказало: мы вам купим инструменты, купим комплектующие — это было бы реальнее. Пока же возникает больше ответов, чем вопросов.

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"Стимулирование кустарщины — это деградация": почему военные против сборки FPV-дронов на дому

У вас был любопытный пост о том, что средства РЭБ влияют на российские ракеты. Можно ли это влияние усилить?

Изначально это был месседж не мой, а спикера Воздушных сил Юрия Игната, который сказал, что во время последней атаки более 20 ракет были сбиты средствами РЭБ. Потом информацию подкорректировали и уточнили, что не только средствами РЭБ.

Потом я написал свой пост о том, что РЭБ не может сбивать ракеты. РЭБ — это не ПВО, поэтому ракеты не будут падать камнем. В любой крылатой ракете параллельно действуют несколько навигационных систем, по которым она летит, и основная из них — внутренняя, автономная, она же называется инерциальной. Внутри ракеты есть набор из множества датчиков, которые сами рассчитывают местоположение.

Эта система является самой главной, а остальные ей помогают. Это может быть система спутникового наведения, головка самонаведения, система оптического наведения, радиолокационные высотомеры и так далее. Все, что в основном может РЭБ — подавить сигналы спутниковой навигации или подменить их. Это может повлиять на точность ракеты, но никак не приведет к тому, что она упадет.

В российских ракетах дорогостоящие импортные комплектующие, которые ставили раньше, теперь заменяют более бюджетными

Почему же российские ракеты в последнее время так часто падают на территории самой России? Дело в плохом качестве?

Такова версия моя и моих коллег. Спикер ВВС сказал, что половина "Кинжалов" упала. У меня есть доказательства сильного ухудшения качества комплектующих. И это не просто мое предположение, это то, что мы находим в обломках ракет. То есть, дорогостоящие импортные комплектующие, которые ставили раньше, теперь заменяют более бюджетными.

Естественно, они могут быть не проверены в деле, возможно, не так работают при перегрузках, ведь мы видим, что в России ракета производится и сразу же запускается, у нее нет времени на разработку. Можно сказать, что Украина и стала полигоном, где россияне проверяют свои ракеты.

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