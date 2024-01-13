"Вона не впаде каменем вниз": засобами РЕБ не збивають ракети, — військовий

На думку експерта Сергія Бескрестнова, більш відомого під позивним "Флеш", російські ракети продовжують падати в різних місцях, оскільки катастрофічно погіршилася якість комплектуючих.

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Військовий експерт у сфері радіотехнологій, військовослужбовець ЗСУ Сергій "Флеш" Бескрестнов зауважив, що засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) не збивають ракети. Про це він написав у своєму телеграм-каналі 13 січня.

"Флеш" підкреслив, що не може "мовчати, коли пишуть дурниці".

І пояснив, що в будь-якій крилатій ракеті є кілька навігаційних систем. Причому до однієї-двох обов'язковими є дві основні — інерціальна (внутрішня автономна) і супутникова.

"Бортовий комп'ютер ракети звіряє дані двох систем, і якщо вони відрізняються, то ракета ухвалює рішення, яку систему слухати", — виклав "Флеш" алгоритм вибору цілі ракетою.

При цьому він зауважив, що практично завжди цей вибір робиться на користь інерціальної системи.

"Це однозначно веде до падіння точності ракети, але вона не впаде каменем донизу", — підкреслює експерт.

А ось на запитання, чому ж ракети РФ все одно падають, "Флеш" прокоментував так: катастрофічно погіршилася якість комплектуючих.

"Санкції частково працюють", — підсумував він.

Що передувало

Як зауважив експерт, зараз досить часто помилково наділяють засоби РЕБ функціями, яких вони не мають, зокрема можливістю збивати крилаті ракети. Так, під час ракетної атаки вранці в суботу, 13 січня, командування ПС ЗСУ повідомило, що було збито 8 ракет із 40 повітряних цілей, випущених по Україні.

"При цьому понад 20 усіх перелічених засобів повітряного нападу, які не потрапили до статистики збитих, не досягли своїх цілей унаслідок активної протидії засобами радіоелектронної боротьби", — зазначено в повідомленні.

Насправді, як зауважує Сергій "Флеш" в ексклюзивному інтерв'ю Фокусу, глобально технології РЕБ — це дуже широке поняття: системи придушення зв'язку, які бувають найрізноманітнішими: проти супутникових систем, телевізійних, радіостанцій, мобільного зв'язку, Wi-Fi, буває проти роботи на коротких хвилях, де діє тактична авіація і морфлот РФ, та й усього на світі. Однак ракети, зокрема крилаті, такі засоби не збивають.

Важливо

"Припинити самодіяльність". Як Україні потрібно змінити армію, щоб перемогти — Сергій Флеш

Нагадаємо, 13 січня спікер Повітряних сил України Юрій Ігнат озвучив результати обстрілів України. Він зазначив, що якість російських ракет знизилася.