"Удары могут быть разными": устроит ли Россия новый блэкаут в Украине

По словам главного диспетчера "Укрэнерго" Виталия Зайченко, противник продолжает накапливать ракеты, поэтому угроза для инфраструктуры остается. В то же время, вероятность аварии пока что низкая.

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Никто не может гарантировать того, что отключений электричества в Украине можно будет избежать. Многое зависит от интенсивности ударов ВС РФ. Об этом заявил главный диспетчер "Укрэнерго" Виталий Зайченко в интервью "Экономической правде".

По его словам, война продолжается и российские оккупанты не отказываются от террора. Соответственно, с их стороны фиксируется накапливание ракет и опасность для критической инфраструктуры остается.

"Мы видим, что идет поставка вооружения из Северной Кореи, Ирана. Гарантировать, что не будет блэкаута, абсолютно невозможно, удары могут быть совершенно разными. Впрочем, если вынести риск обстрелов "за скобки", то я не вижу рисков для масштабной системной аварии", — заявил Виталий Зайченко.

Отдельно было отмечено, что противник продолжает хакерские атаки на диспетчерский центр. Украинская сторона ежедневно вынуждена их отбивать сотнями. Благодаря мощной команде по киберзащите противник не смог провести ни одну успешную атаку.

Что касается электроэнергии, то потребление продолжает расти. Это фиксируется как со стороны промышленности, так и со стороны гражданского населения.

"Вчера (интервью записано 11 января, – ЭП) у нас был очередной рекорд потребления с начала войны. Этот рекордный уровень нам удалось покрыть благодаря трем факторам. Первое – была восстановлена достаточная часть генерации. Все, что можно было включить, мы включили", — продолжает Виталий Зайченко.

Второй фактор касается того, что декабрь был относительно теплым и есть большая проточность воды по Днепру и Десне. 11 января удалось зафиксировать максимальную за всю историю выработку электроэнергии на ГЭС. Третий фактор — непогода, ведь из-за морозов в один из дней более тысячи населенных пунктов остались без электричества. Если бы не это, то дефицит покрыть было бы нельзя.

Напомним, 16 января сообщалось, что ракетные удары по энергетическим объектам в Украине могут вызвать сложности, говорит глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. По словам словам, в таком случае придется воспользоваться аварийной помощью ЕС, но эти небольшие объемы не спасут в условиях значительного дефицита.