"Удари можуть бути різними": чи влаштує Росія новий блекаут в Україні

За словами головного диспетчера "Укренерго" Віталія Зайченка, противник продовжує накопичувати ракети, тому загроза для інфраструктури залишається. Водночас імовірність аварії поки що низька.

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Ніхто не може гарантувати того, що відключень електрики в Україні можна буде уникнути. Багато що залежить від інтенсивності ударів ЗС РФ. Про це заявив головний диспетчер "Укренерго" Віталій Зайченко в інтерв'ю "Економічній правді".

За його словами, війна триває і російські окупанти не відмовляються від терору. Відповідно, з їхнього боку фіксується накопичення ракет і небезпека для критичної інфраструктури залишається.

"Ми бачимо, що йде постачання озброєння з Північної Кореї, Ірану. Гарантувати, що не буде блекауту, абсолютно неможливо, удари можуть бути абсолютно різними. Утім, якщо винести ризик обстрілів "за дужки", то я не бачу ризиків для масштабної системної аварії", — заявив Віталій Зайченко.

Окремо було зазначено, що противник продовжує хакерські атаки на диспетчерський центр. Українська сторона щодня змушена їх відбивати сотнями. Завдяки потужній команді з кіберзахисту противник не зміг провести жодної успішної атаки.

Що стосується електроенергії, то споживання продовжує зростати. Це фіксується як з боку промисловості, так і з боку цивільного населення.

"Учора (інтерв'ю записано 11 січня, — ЕП) у нас був черговий рекорд споживання з початку війни. Цей рекордний рівень нам вдалося покрити завдяки трьом чинникам. Перше — було відновлено достатню частину генерації. Усе, що можна було ввімкнути, ми ввімкнули", — продовжує Віталій Зайченко.

Другий чинник стосується того, що грудень був відносно теплим і є велика проточність води Дніпром і Десною. 11 січня вдалося зафіксувати максимальне за всю історію вироблення електроенергії на ГЕС. Третій чинник — негода, адже через морози в один із днів понад тисячу населених пунктів залишилися без електрики. Якби не це, то дефіцит покрити було б не можна.

Нагадаємо, 16 січня повідомлялося, що ракетні удари по енергетичних об'єктах в Україні можуть спричинити складнощі, каже голова "Укренерго" Володимир Кудрицький. За його словами, в такому разі доведеться скористатися аварійною допомогою ЄС, але ці невеликі обсяги не врятують в умовах значного дефіциту.