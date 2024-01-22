Samsung разработала новый передовой чип для будущего смартфона Galaxy S25

Первым делом 3-нм процессор второго поколения протестируют на смарт-часах Galaxy Watch 7, а в будущем он может стать основой для 60% гаджетов компании.

Согласно слухам, Samsung во второй половине этого года начнет производить чипы нового поколения по 3-нм техпроцессу. Компания будет использовать узел SF3 для разработки новых типов продуктов и повышения производительности Galaxy Watch 7, передает Тechspot.

Samsung объявила, что во второй половине 2024 года начнет массовое производство своего 3-нм процессора 2-го поколения, иногда называемого SF3. "Это станет важной вехой для компании. поскольку позволит разрабатывать новые виды продукции", — говорится в материале.

Отраслевые источники в отрасли сообщили изданию Chosun, что Samsung Electronics начала производство прототипов с использованием 3-нм техпроцесса 2-го поколения и сейчас новый чип проходит испытания на производительность. Если все пойдет по плану, то более 60% процессоров для новых устройств будут выпускаться по такому же принципу.

В 2022 году компания запустила технологию SF3E (SF3E — 3-нм чипы с универсальным затвором и со специальными нанолистами, улучшающими мощность, производительность, — ред.) в массовое производство. В SF3 будут использоваться многомостовые транзисторы 2-го поколения (MBCFET). По сравнению с SF4, SF3 имеет производительность на 22% выше при той же мощности и количестве транзисторов, снижение мощности на 34% при тех же тактовых частотах и сложности, а также уменьшение логической области в 0,79 раза. "Однако SF3 лучше подойдет для ИИ-гаджетов, чем SF3E", — сказано в статье.

Смарт-часы Galaxy Watch 7, выпуск которых запланирован на конец 2024 года, будут иметь первый чип, изготовленный на узле SF3. Такой процессор предназначен, прежде всего, для носимых устройств. Компания планирует испытать устройство в работе и в качестве "подопытного" выступят часы Galaxy Watch 7. Если все пойдет хорошо, Samsung внедрит технологию SF3 для производства процессора Exynos 2500 для будущего смартфона Samsung Galaxy S25, который выйдет в следующем году.

По словам информатора Роланда Квандта, в Galaxy Watch 7 будет использоваться процессор Exynos, основанный на Exynos 5535. Вполне возможно, что чипсет будет проходить под кодовым названием Exynos W940 — это обновление Exynos W930, которое использовалось в часах 2023 года. Если слухи верны, время автономной работы Galaxy Watch 7 будет намного лучше, чем у предыдущей модели Watch 6.

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