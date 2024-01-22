Порядка тысячи только на аэродромы: сколько БПЛА нужно Украине для атак на РФ

Если предположить, что каждую ночь бойцы запускают по 10 БПЛА дальнего радиуса действия, то в месяц выходит всего 300 беспилотников при том, что стране необходимо около 1500 дронов, считает специалист по аэроразведке.

Для того чтобы парализовать систему противовоздушной обороны России и приостановить производство беспилотников, украинским военным нужно как минимум 200-300 дронов большой дальности в месяц. Такое мнение выразил военнослужащий и специалист по аэроразведке Юрий Касьянов в интервью проекту "Фабрика новостей", которое было опубликовано в понедельник, 22 января.

В разговоре с журналисткой эксперт сначала коснулся темы того, сколько БПЛА необходимо для того, чтобы поразить главные узлы ВПК противника. По словам Юрия Касьянова, вблизи наших границ с Россией находятся порядка 30 аэродромов противника. Соответственно, если мы хотим, чтобы авиация противника на этих аэродромах была парализована, то необходимо направлять туда от 30 БПЛА в месяц.

"Это порядка тысячи БПЛА только на аэродромы, а есть еще склады, есть стационарные системы ПВО и РЭБ, есть логистические центры. Соответственно я думаю, что порядка двух тысяч дронов с радиусом действия до тысячи километров нам необходимо только на это", — отметил он.

Специалист по аэроразведке также обратил внимание на то, что в РФ для украинских беспилотников есть и другие цели. Это в первую очередь заводы в Татарстане по производству ракет, самолетов и дронов. Для того чтобы атаковать их, нужны уже немножко другие БПЛА с дальностью от тысячи километров. Они более дорогие, у них другие моторы и другая конфигурация. В месяц нужно будет как минимум 200-300 дронов на большую дальность, которые могли бы парализовать работу российского ВПК.

"И это очень важная задача потому, что сейчас на фронте активно хозяйничают российские БПЛА типа "Ланцет". И для того, чтобы бороться с ними, нужна не только хорошая ПВО. Нам нужно уничтожать те заводы, на которых производятся беспилотники", — сказал Касьянов.

Он также произвел подсчеты и объяснил, сколько в целом дальнобойных дронов необходимо ВСУ для защиты украинской территории. Если предположить, что каждую ночь бойцы запускают по 10 БПЛА дальнего радиуса действия, то в месяц выходит всего 300 беспилотников при том, что стране нужно в пять раз больше.

"Почему у нас этих БПЛА в таком количестве нет? Ответ очень простой: у нас нет централизованного управления отраслью, которая производит дроны. Когда ГУР докладывает нам, что бомбит С.Петербург или Москву, то нужно понимать, что ведомство Буданова само напрямую заказывает себе беспилотники, как и Минобороны. При этом нет центрального органа, который бы подсчитал, сколько таких беспилотников нам надо и распределил бы грамотно заказы", — объяснил Юрий Касьянов.

Кроме того, по мнению эксперта, все беспилотники, которые производятся в Украине, должны быть унифицированы. Ведь те беспилотники, которые заказывает ГУР или СБУ, они во многом похожи, но производятся разными производителями из разных комплектующих. И, когда производителю в месяц заказывают сто беспилотников большого радиуса действия в месяц, то прибыльность от этого заказа маленькая и купить, к примеру, на нее станки для расширения производства невозможно.

"Соответственно, когда нет централизованных заказов на пол года, на год вперед, у производителя просто нет денег", — резюмировал Юрий Касьянов.

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Напомним, несколькими днями ранее волонтер Мария Берлинская объяснила, сколько дронов Украине нужно покупать, а сколько — производить самостоятельно. Она объяснила, что Украина имеет сразу две проблемы — и производство дронов, и производство боеприпасов для них. Производство дронов в домашних условиях, которое предложил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, не обеспечит нужного фронту количества беспилотников.

А в конце декабря 2023 года соучредитель компании DroneUA и эксперт в сфере беспилотных технологий Валерий Яковенко высказал мнение, что Украина может сделать даже более 1 млн дронов в 2024 году. По его словам, производство беспилотников реально увеличить в два раза по сравнению с 2023 годом, в том числе моделей с дальностью полета более 100 км.