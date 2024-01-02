Миллиона БПЛА может не хватить: способны ли ВСУ конкурировать по FPV-дронам с армией РФ (видео)

Успешность применения ударных беспилотников на фронте зависит от производства. Пока что большинство таких беспилотников Украина импортирует из других стран — из того же самого Китая, отмечает военный аналитик Александр Коваленко.

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Миллион дронов, который должны произвести для ВСУ в будущем году — довольно амбициозная цель. Но, в каком-то смысле, этого количества даже мало, если говорить о количестве дронов, в котором нуждаются ВСУ каждые сутки. Об этом Фокусу рассказал военно-политический обозреватель "Информационного сопротивления" Александр Коваленко.

"Конечно, такое заявленное количество намного больше, чем у нас было по состоянию на 2021 год, — отмечает эксперт, — В целом, до широкомасштабного вторжения мы, конечно, не были передовой страной, производящей FPV-дроны в таком количестве".

Украина сейчас в этом аспекте для себя открывает новые возможности и это одна из них, акцентирует Александр Коваленко. Однако есть еще много вещей, которые не реализуются на фронте и существуют только в виде разработки.

Поэтому, по мнению аналитика, можно сделать предположение, что под громкими заявлениями должностных лиц пока что стоят проекты, которые пока что не реализуются в самой зоне боевых действий, но уже отрабатываются на уровне испытаний.

"Еще одной из приоритетных задач является разработка или совершенствование систем радиоэлектронной борьбы, которую надо решать как можно скорее, — отмечает эксперт, — Можно много говорить о возможностях российской РЭБ и возможностях производства подобных систем в РФ, но надо иметь в виду, что они имея базу еще с советских времен пока более эффективно реализуют подобные комплексы".

Именно системы РЭБ являются одной из немногих военных отраслей РФ, в которой оккупанты имеют возможность реализовывать эффективные наработки и создавать проблемы ВСУ.

С другой стороны, успешность и высокий рейтинг применения FPV-дронов на фронте зависит от нашего производства, говорит аналитик. Потому что большинство таких беспилотников Украина импортирует из других стран — из того же самого Китая.

"Надо иметь в виду и партии заказанных дронов в Китае, — отмечает Александр Коваленко, — КНР сначала собирает дроны для страны, которая закажет самую большую партию, а это может позволить себе РФ, поэтому в финансовом плане они нас действительно опережают".

И хотя оккупанты могут заказать большее количество беспилотников и получить их быстрее, но с креативом по их использованию у россиян есть проблемы по мнению аналитика. Именно ВСУ более креативно, необычно и экстраординарно используют FPV-дроны в различных ситуациях.

Ранее Фокус рассказывал, что оккупанты ставят рекорды по атакам "Шахедов". Военный эксперт рассказал, что может противопоставить им Украина.