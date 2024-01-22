Ученые впервые использовали лазер в качестве зарядного устройства: что получилось (фото)

Лазер может пригодиться не только для передачи данных или в качестве энергетического оружия, но и для питания наноспутников в космосе.

Европейские ученые из Консорциума по разработке системы беспроводного питания наноспутников смогли при помощи лазера заряжать устройства, хотя ранее считалось, что технология годится только для передачи информации в условиях космоса и в качестве энергетического оружия, передает Interesting engineering.

В состав Консорциума по разработке системы беспроводного питания наноспутников входят несколько научно-исследовательских институтов Испании, Франции и Португалии. Объединив усилия в рамках программы Innovative Wireless Power Devices Using Micro-Thermoelectric Generators Arrays (WiPTherm, инновационные беспроводные силовые устройства, использующие массивы микротермоэлектрических генераторов), ученые работали над новой системой беспроводной передачи электроэнергии. Такая система планируется для питания микро- и наноспутников, так как солнечные панели в качестве источника энергии им не подходят. Работать она будет следующим образом: лазер "нацеливается" на сенсор, в результате чего температура повышается и электрический ток возникает в системе приемника.

Лазерная зарядка WiPTherm в действии Фото: WiPTherm

Оптическая система состоит из большого количества линз и 27-ми термоэлектрических сенсоров. Лазерный луч 1550-нм выступает в роли передатчика (такой же лазер применяется и в оптоволоконных технологиях — ред.). По задумке разработчиков, такой датчик должен иметь емкость 40 Вт и передавать 1 кВт электроэнергии с помощью лазерного луча. При тестировании емкость устройства была в 2 раза меньше — 20 Вт, так что технология еще требует доработки.

При помощи лазера можно будет подзарядить сотни мини-спутников, если расположить источник на высокой орбите, где нет тени от Земли и солнечный свет находится в постоянном доступе. Спутники, таким образом, будут работать постоянно.

Ранее мы писали о том, что в Великобритании впервые было протестировано лазерное оружие DragonFire. Лазерная установка стреляла с высокой точностью и смогла попасть в монету с расстояния в один километр.