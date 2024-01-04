Дроны сбивают ракетами за $11 млн: почему их до сих пор не заменили дешевыми лазерами

Рабочее энергетическое оружие уже существует, но бюрократы не дают военным его применять его на практике.

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Военные корабли ВМС США сбивают дроны и ракеты при помощи снарядов, стоимость которых во много раз превышает стоимость пораженных ими целей. А вот оружие направленной энергии, на разработку которого военные потратили годы и миллионы долларов, не задействуются. Это заметил американский журналист издания Defense one Патрик Такер, и задался вопросом: почему так происходит?

Военно-морской флот США свободно использует ракеты-перехватчики стоимостью 11 млн долларов США для уничтожения дронов, стоимость которых может составлять всего несколько тысяч долларов. Чтобы избежать таких трат, военным и было предложено лазерное и другое оружие направленной энергии, возможности которого не ограничены, да и каждый выстрел будет обходиться намного дешевле. Так, в 2014 году лазерные установки были размещены на некоторых военных судах.

"США постепенно развертывают 8 систем Optical Dazzler Interdictor Navy (ODIN) мощностью 30 кВт на эсминцах класса Arleigh Burke. Так, в 2022 году на борту военного корабля Preble был установлен высокоэнергетический лазер со встроенным оптическим ослепителем и системой наблюдения. В разработке находятся и другие лазерные системы вроде High Energy Laser Counter и Layered Laser Defense", — пишет журналист.

Однако до сих пор не решены технические проблемы с масштабированием лазеров для поражения целей, особенно быстрых, как дроны. Хотя скорость самого лазерного луча равна скорости света, требуются несколько секунд на отслеживание цели, сбить ее. ВМФ и Минобороны США работают над решением этих проблем, ведя разработки в области волоконных лазеров.

Но есть еще одно препятствие, по мнению Такера, и оно — бюрократического характера.

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"В отчете Congressional Research Service указано: "Военно-морской флот работает над составлением сметы расходов на закупку будущих систем лазерного оружия, чтобы поддержать программы ВМФ", но тут же в документе добавляют, что "в Департаменте нет ранее зарегистрированных программ по корабельным системам лазерного оружия", на основе которого можно провести исторические сравнения, особенно в области логистики и стоимости жизненного цикла", — цитирует автор материала.

Иными словами, ВМФ не может приобретать корабельные лазеры, потому что он никогда раньше не приобретал их в больших количествах и поэтому не знает, сколько это может стоить.

В том же отчете указано, что лазер мощностью 60 кВт с упрощенным управлением лучом и интеграцией боевых систем при умеренных темпах производства будет стоить примерно 100 млн долларов. Согласно отчету, для оружия мощности 250 кВт и повышенной сложности управления лазерным лучом оценка варьируется до 200 млн долларов за единицу.

"Вывод: Соединенным Штатам в краткосрочной перспективе придется платить гораздо больше, чтобы больше сэкономить на ракетах", — резюмировал Патрик Такер.

Ранее мы писали о том, что найден способ , как сделать лазеры в 9 раз мощнее, чтобы сбивать дроны "роями". Лучи многомодовых волоконных лазеров не будут рассеиваться, что значительно увеличит точность стрельбы.