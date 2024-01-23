Роботов становится все больше: в ВСУ раскрыли, как "ШабРысь" штурмует оккупантов (видео)

Дистанционное оружие позволяет украинским военным атаковать, не подставляясь под вражеский огонь. Техника спасает жизни и мотивирует идти на фронт.

Украинские военные используют на фронте новое отечественное технологическое изобретение — дистанционно управляемое средство для ведения огня, получившее неофициальное название "ШабРысь". О работе техники рассказал старший лейтенант, командир взвода первого отдельного батальона "Волки Да Винчи" Александр Ябчанка в интервью "1+1".

Сначала военный рассказал о конструкции устройства. Оно состоит из двух частей: верхняя часть — это "ШаБля" — дистанционно управляемая турель.

"Очень простая история: есть пулемет, за которым стоит пулеметчик и ведет огонь по врагу. Что дает "ШаБля" — возможность спрятать пулеметчика в более безопасное место, например, в блиндаж. А, если пулемет находится в окопе, противник пытается подавить огневую точку. И одно дело, когда он уничтожает нашего бойца и совсем другое — когда он уничтожил железку", — объяснил Александр Ябчанка.

Нижняя часть — это колесная платформа "Рысь" с дистанционным управлением. Если поставить "ШаБлю" на "Рысь", то получается эффективное оружие, которое боец ВСУ перемещать на расстояние около километра, оставаясь в укрытии. По словам командира, такая техника может вести огонь прицельнее пулеметчика, потому что оснащена оптическим прицелом.

"Вторая история — это мобильность. Конечно, "ШабРысь" не может скакать по окопам, но, в конце концов, это не ее задача, потому что для такого есть автоматчики", — сказал военный.

Как отметил в разговоре с журналистами телеканала Александр Ябчанка, цена на "ШабРысь" зависит от комплектации и меняется. Так, последняя модификация, которую приобрели его военные, обошлась в 25 тысяч долларов. А большая платформа с оружием другого калибра стоила уже около 40 тыс долларов.

Говоря о практической пользе, которую приносит эта техника, военный упомянул два случая. Первый касался эвакуации раненого бойца, когда противник намеренно обстреливал артиллерией квадрат, в котором он находился, и ранил еще 11 украинских военных, поспешивших на подмогу. Командир взвода уверен, что этой ситуации удалось бы избежать, будь на поле боя эвакуационная платформа "Рысь".

Кроме того "роботизированный пулемет" способен развеять мифы некоторых людей, которые боятся идти на фронт, мотивируя это тем, что на передовой им дадут "ржавый автомат". Ведь с каждым днем в украинской армии применяют все больше и больше роботизированной техники, позволяющей сохранить жизни людям.

Что собой представляет платформа "Рысь"

Роботизированная платформа "Рысь" предназначена для помощи военным в доставке оружия и оборудования в горячие точки. Она безопасно доставляют турели и другое оборудование к месту назначения. Военные дистанционно управляют установками и доставляют их на удаленные боевые миссии. Это избавляет украинских бойцов от необходимости лично транспортировать установки, подвергая риску жизнь.

Боевой модуль "ШаБля": что о нем известно

"ШаБля" — это дистанционно-управляемые боевые модули украинского производства. Турель действует дистанционно с помощью пульта управления. Это позволяет вести бой на расстоянии и сохранять жизни защитников. Турель разработана под 7,62 мм пулемет Калашникова (ПКТ). Огневой комплекс на позиции ставят с тремя коробами патронов: на 250, 450 и 600 патронов. "ШаБля" работает на дистанционном управлении. Может подключаться по сетевому кабелю либо через Wi-Fi. Однако в ТРО отмечают, что второй способ подключения используется в крайнем случае, так как может помочь вражеским силам выявить позицию.

Разработчики объяснили, что нередко противник запускает БПЛА, чтобы защитники попытались его сбить. Это помогает российским оккупантам обнаружить позиции Сил обороны и накрыть их из РСЗО. Турель позволяет сбивать беспилотники на расстоянии, не оставляя шансов вражеской разведке. Техника может стоять как стационарно на блокпостах, так и на границе или в других зонах.

Напомним, в конце декабря 2023 года мы писали о том, как беспилотная турель "ШаБля" уничтожает противника на расстоянии. Пулемет 7.62 мм, установленный на колесную беспилотную платформу "Рысь", может бороться как с пехотой и бронированной техникой противника, так и с мелкими беспилотниками.

Отметим, в конце сентября стало известно, что Минобороны разрешило применять украинскую турель "ШаБля". Боевой модуль можно стационарно устанавливать на блокпостах или ставить на роботизированные колесные платформы.