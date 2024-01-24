Война чипов вышла за пределы Земли: почему Китай побеждает США в космосе

Китайцы заявили о начале испытаний передовых 16-мн и 28-нм чипов в условиях космоса, тогда как НАСА до сих пор пользуется процессорами 30-летней давности.

В Китае намерены тестировать свои технологии при помощи космической станции Тяньгун, на которой будут опробованы более 100 процессоров одновременно. Детали передает SCMP.

Более 20-ти новых высокопроизводительных чипов, от 28-нм до 16-нм, уже прошли испытания и, как утверждают ученые из Китайской академии космических технологий, они "более продвинуты, чем процессоры, используемые другими странами в космосе". Так, к примеру, чипы NASA, которые агентство использует сегодня в космосе, основаны на технологии 30-летней давности. Телескоп Джеймса Уэбба оснащен процессором RAD750, изготовленным по устаревшей 250-нанометровой технологии с тактовой частотой всего 118 МГц. Этот показатель частоты ниже, чем у любого смартфона.

Исследователи заявили, что чипы, протестированные на Тяньгуне, были полностью разработаны и изготовлены в Китае, как и операционная система SpaceOS, которая широко используется на китайской космической станции и на других космических объектах. "Ожидается, что отечественные производители микросхем будут стоять в очереди, чтобы протестировать свои разработки в суровых космических условиях", — пишет СМИ.

Испытания чипов на орбите — масштабная и сложная задача. Так, чипы для гражданского или военного использования отправляются в космос и устанавливаются астронавтами снаружи космической станции для проведения радиационных тестов. Эти чипы процессоры запускать различные программы, а сгенерированные данные потом передаются на Землю через мощную систему связи. При необходимости чипы могут вернуть на Землю для дальнейшего тестирования.

По мнению ученых из Китайской академии космических технологий, все эти тесты дадут возможность улучшить технологию и сократить затраты на исследования и разработки чипов космического уровня, обогнав западные страны, так как устав Международной космической станции (МКС) запрещает эксперименты, связанные с военными технологиями. К примеру, в 2017 году российский грузовой космический корабль не допустили к МКС, так как на нем перевозилось "оборудование, цель использования которого была неясна".

Лишь в прошлом году НАСА наконец решило, что два частных подрядчика спроектируют и изготовят новый чип для будущих космических миссий, таких как пилотируемые высадки на Луну и исследование Марса. Это устройство на архитектуре RISC-V с открытым исходным кодом будет в 100 раз быстрее предыдущих процессоров и, как ожидается, выйдет в космос в 2025 году.

В Китае не опасаются конкуренции со стороны НАСА: Поднебесную больше беспокоят частные космические компании вроде SpaceX, ведь в ее спутниках Starlink используется большое количество недорогих коммерческих чипов, срок службы которых относительно недолог. Китайские разработчики не спешат применять продвинутые ИИ-процессоры в космосе, так как чем больше транзисторов, тем уязвимее чип перед атаками космических частиц высокой энергии, называемыми "однократным сбоем", они негативно влияет на точность вычислений и хранение информации. Поэтому КНР стремится разработать целый спектр высокопроизводительных чипов, которые смогут поддерживать стабильную и надежную работу на орбите в течение длительных периодов времени — и тесты на Тяньгун должны этому поспособствовать.

Новое поколение китайский космических чипов производится с использованием зрелых техпроцессов в диапазоне от 28 до 16 нанометров. В стране есть большое количество машин для литографии в глубоком ультрафиолете, что позволяет выпускать значительное количество чипов при низких затратах. Все это позволит Поднебесной создать группировку спутникового интернета, аналогичную Starlink. Китайские спутники будут не только выполнять функции связи, но и нести датчики для наблюдения за Землей и космосом.

"Некоторые китайские эксперты полагают, что в ближайшие годы во всем мире возникнет огромный спрос на высокопроизводительные и недорогие чипы космического уровня" — резюмировали авторы статьи.

Ранее мы сообщали о том, что Китай и РФ заявили, что наладили квантовую связь через спутники. Ученые намерены создать сеть квантовой связи для стран-участниц БРИКС — Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки.