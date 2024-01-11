Свершилось: смартфоны впервые в мире обменялись СМС-сообщениями через спутники Starlink

В SpaceX надеются наладить мобильную связь через спутники к 2025 году: можно будет даже звонить.

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Недавно при помощи спутниковой системы Starlink Direct to Cell удалось организовать пересылку сообщений между обычными смартфонами. О том, как это удалось, сообщило издание РСmag.

Сначала SpaceX запустила на орбиту небольшую группировку, состоящую из 6-ти спутников Starlink. Они и выполнили роль вышек сотовой связи. 8 января 2024 года состоялось тестирование системы, в ходе которого с обычного смартфона, не оборудованного специальным чипом или ПО, было переслано СМС-сообщение на другой, такой же обычный, телефон. Для передачи текстовых данных воспользовались диапазоном сетей мобильного оператора T-Mobile. К сожалению, о скорости передачи информации ничего не известно, равно как и о времени задержки, если таковая была.

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В отличие от смартфонов, спутники были существенно доработаны. Так, инженеры оснастили их специальными фазовыми решетками, как у высокочувствительных радиоприемников. Еще были интегрированы достаточно мощные передатчики, позволившие установить связь между спутниками и смартфонами. Подключение осуществляли при помощи LTE.

Согласно разрешению, полученному SpaceX от Федеральной комиссии по связи США (FCC), компания сможет тестировать мобильную связь Starlink в 20-ти различных точках страны. Всего будет задействовано 840 спутников — их запустят в ближайшем будущем. До коммерциализации услуги дело пока не дошло, так как есть опасения, что спутниковая связь для смартфонов вызовет существенные радиопомехи, что будет мешать работе других операторов. Но в SpaceX надеются, что к 2025 году удастся уладить все проблемы и запустить услугу на международный рынок.

Ранее мы писали о том, что конкурент интернета Starlink вывел спутники на орбиту. Новый оператор спутникового интернета HughesNet предлагает тарифные планы дешевле, а скорость передачи — быстрее, чем Starlink.