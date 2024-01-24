"Рога на Bradley": россияне заметили, как ВСУ применяют новейшую систему РЭБ (фото)

Из-за "белого шума", который создает РЭБ, российские беспилотники теряют связь с оператором и становятся неуправляемыми.

Россияне заметили на боевой машине пехоты Bradley Вооруженных сил Украины систему радиоэлектронной борьбы, которая глушит дроны противника, похожую на AD Counter FPV. Фотографию бронированной техники разместили в одном из российских Telegram-каналов, посвященном системам РЭБ и беспилотникам.

На фото военную технику засняли с переднего ракурса, поэтому система РЭБ видна на нем только в виде двух небольших антенн, прикрепленных в районе нижней лобовой детали.

"Что за "рога"? На фото БМП М2 Bradley, оборудованная мобильным комплексом РЭБ для противодействия FPV-дронам. Предположительно это AD СOUNTER FPV киевской компании Kvertus, работающий в диапазоне 850-940 МГц", — подписали россияне фотографию.

Россияне также пожаловались, что бойцы ВС РФ довольно некомпетентны даже в собственных системах РЭБ, не говоря уже о той технике, которую украинские инженеры разрабатывают для украинских военных.

РЭБ AD Counter FPV — это окопная система радиоэлектронной борьбы, разработанная кластером Brave1. Она генерирует "белый шум" в диапазоне радиочастот 850-940 МГц. Эти помехи блокируют связь FPV-дрона и не позволяют ему получать сигналы от оператора, делая его неуправляемым. Радиус действия РЭБ начинается с 250 метров, но при этом расстояние между дроном и оператором составляет около 3 тысяч метров.

Устройство начинает работать сразу после включения, для этого ей требуется менее 0,5 секунды. Одним из преимуществ этой системы является то, что оно весит всего 3 кг без батарей, а также оснащена штативом, что позволяет легко установить ее на транспортное средство. По заказу военных разработчики создали еще один вариант AD Counter FPV, ключевым отличием которого является форм-фактор рюкзака.

Радиус действия этой системы РЭБ начинается с 250 метров Фото: Kvertus

Технические характеристики РЭБ AD Counter FPV:

тип шумовой помехи — "белый шум", нормированный коэффициент качества шума — 0,8;

устройство устойчиво к электромагнитным полям согласно ДСТУ EN 55014-2; ДСТУ EN 61000-6-14;

потребляемая мощность устройства — 220 Вт;

размер — 800х200х160мм.

комплектация — AD Counter FPV, антенна (2 шт), сетевой адаптер, инвертор 12-220V, штатив;

цена — 90 тыс грн.

Так выглядит украинская РЭБ-система AD Counter FPV Фото: Telegram / Михаил Федоров

Напомним, 24 января СМИ писали о том, что украинская РЭБ смогла "нейтрализовать" 20 из 21 средства нападения во время ракетной атаки. Командование ВСУ впервые заявило, что смогло "нейтрализовать" два десятка российских ракет не средствами ПВО, а РЭБ. Западные аналитики говорят о "переломном моменте" в вопросе защиты неба Украины.

А несколько ранее мы сообщали о том, как новая система РЭБ "Кульбаба" защитит технику ВСУ от дронов-убийц из РФ. Купольный РЭБ защищает военных и технику от FPV-дронов, которые работают на частотах 868-915 МГц. Систему "Кульбаба 100" уже даже испытали украинские военные на фронте.