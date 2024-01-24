Пользоваться смогут не все: мощнейший квантовый компьютер в мире будет работать в "облаке"

Квантовый компьютер Advantage 2 в 20 раз лучше предшественника, потому что заставляет квантовые биты "волноваться" и "успокаиваться".

Компания D-Wave (Канада) запускает в работу квантовый компьютер Advantage 2 с 1200 кубитами. На сегодняшний день эта машина является самой мощной в мире среди аналогов, передает HPCwire.

Новый квантовый компьютер очень скор в вычислениях, но самое главное — разработчикам удалось снизить количество совершаемых им ошибок. Воспользоваться Advantage 2 можно будет, подключившись к нему через облачный сервис D-Wave — Leap. И, как заявляет компания, их платформа станет самой мощной в мире (по крайней мере, на текущий момент — ред.).

Издание отмечает, что хотя многие разработчики стремятся сравнивать свои квантовые машины, не всегда это делать уместно, так как разные устройства имеют и разную базу. некоторые квантовые компьютеры работают за счет холодных нейтральных атомов, некоторые на сверхпроводящих кубитах, другие — на фотонах или на спинах (вращении) элементарных частиц.

Квантовый компьютер Advantage 2 Фото: D-Wave Quantum

Тем не менее, у квантового компьютера от D-Wave есть своя особенность: он способен удерживать так называемое когерентное (согласованное — ред.) состояние квантовых битов (квантовый бит — кубит, — единица информации в квантовом компьютере, использующаяся для вычислений. Может равняться 0 или 1, или находиться в состоянии суперпозиции, например быть и 0, и 1 одновременно, — ред.), "взбудораживая" их, чтобы они произвели вычисления и "успокоившись" выдали ответ. Таким образом работают только платформы D-Wave, поэтому не имеет смысла сравнивать их с другими платформами.

Как работает квантовый компьютер от D-Wave

СМИ отмечает, что модель предыдущего поколения Advantage проигрывает новичку — Advantage 2. Последний способен в 20 раз быстрее выполнять разные задания по оптимизации магнетиков для квантовых устройств, таких как, к примеру, спиновые стекла. А еще Advantage 2 хорош в моделировании материалов. Он делал намного меньше ошибок, по сравнению с Advantage, и справлялся с задачами в 2 раза быстрее. Что касается работы в области искусственного интеллекта, то Advantage 2 превзошел предшественника значительно. Качество решенных им задач удовлетворения ограничений было на 90% выше.

Ученым удалось добиться таких высоких показателей благодаря внедрению топологии сверхпроводящих кубитов, увеличив количество связей между ними с 15 до 20 и снизив уровень шума. В дальнейшем компания разработает квантовые компьютеры на основе 7000 кубитов, а пока их максимум 1200. Advantage 2 будет какое-то время работать в "облаке" в тестовом режиме, так что воспользоваться им смогут далеко не все.

Ранее мы писали о том, что ученые разработали компьютерные коды, которые помогут оперативно устранять ошибки в квантовых вычислениях, а также позволят уменьшить габариты квантовых машин.