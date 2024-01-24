Рои дронов с ИИ станут супероружием Пентагона против Китая и России (фото)

Учитывая опыт войны в Украине, Минобороны США спешат сделать беспилотники абсолютно автономными, чтобы не бояться средств РЭБ.

Недавние эксперименты ВМС и ВВС США показали, что американские военные могут использовать автономные беспилотные аппараты, как надводные, так и воздушные, иначе, чем Китай или Россия, сообщает издание Defense one.

Как ВМС США применяют беспилотники на практике

Военно-морские силы США провели учения, в которых задействовали рои воздушных и морских дронов. Устройства собирали и обменивались разведывательными данными с флотом, помогая последнему оперативно обнаруживать, идентифицировать и уничтожать вражеские корабли. Надводные и воздушные беспилотники помогли военным сбить 6 скоростных "вражеских" катеров.

В ВМС полагают, что беспилотные системы и системы искусственного интеллекта (ИИ) могут помочь при обнаружении вражеских суден, пытающихся пресечь путь не только военным, но и торговым судам. Такие системы облегчат обмен информацией и работу с партнерами — от судоходных компаний до правительств других стран.

США — не единственная страна, которая использует автономные решения, так как подобные технологии есть у России, Китая. Поэтому Пентагону необходимы относительно дешевые, но эффективные технологии для перехвата и атак.

"Мы реализовали все концепции беспилотников — на воде, в воздухе, под водой", — прокомментировал Министр ВМС США Карлос Дель Торо.

Дрон XQ-58 Valkyrie работает на базе ИИ Фото: Скриншот

Как ВВС США тестируют дроны и ИИ

ВВС также продемонстрировали новые возможности искусственного интеллекта. По словам полковника Такера Гамильтона, командующего операциями 96-го испытательного крыла ВВС, дрон XQ-58 Valkyrie на базе ИИ смог работать в паре с истребителем F-15, при чем управляла БПЛА исключительно нейросеть. Полковник отметил, что ранее в ходе тестов дроны следовали простым инструкциям, например, возвращались на заранее определенное место после потери контакта с оператором, поддержка которого все же была необходима.

Но XQ-58 обладает куда большей автономностью. К примеру, устройство самостоятельно определяет, как настроить дроссельную заслонку, какой выбрать угол крена, какую высоту набрать, какой угол пикирования выбрать для достижения заранее поставленной цели. БПЛА смог выполнить быстрые и "четкие" крены по сравнению с самолетом, пилотируемым человеком. Гамильтон отметил, что в принципе ИИ управляет самолетом не так, как человек. Он считает, что системам искусственного интеллекта необходимо пространство для обучения, где они смогут принимать решения.

Истребитель F-15 Фото: US Air Force

Как ИИ может помочь усовершенствовать дроны

Российско-украинская война ярко продемонстрировала востребованность автономного оружия. Но у него есть уязвимости, говорит Майкл Горовиц, заместитель помощника министра обороны по развитию вооруженных сил. По его словам, средства РЭБ заглушают связь между оператором и дронами, поэтому военные нуждаются в устройствах на базе ИИ, которым не нужно обращаться к оператору для выполнения задач.

"Если вы посмотрите на ситуацию в Украине, касающуюся радиоэлектронной борьбы войне, полная автономия, предоставляемая нейросетями, — один из способов решения проблемы РЭБ", — сказал Горовиц.

"Конфликт в Украине многому научил союзников. Так, в Министерстве обороны США собираются пересмотреть свою политику в отношении автономного оружия, учитывая, что Россия и Китай активно внедряют ИИ в свои военные технологии", — отмечает СМИ.

США стремятся установить международные нормы развития военного ИИ и для этого привлекают европейские страны, хотя они очень осторожно относятся к использованию ИИ в военных целях. По словам Горовица, в ноябре прошлого года Соединенные Штаты выпустили Политическую декларацию об ответственном использовании ИИ в военных целях, которую уже подписал 51 человек. Официальные лица США надеются, что такой широкий международный консенсус заставит Россию и Китай придерживаться некоторых норм в области разработки ИИ.

"Общественность полагала, что Министерство обороны строит роботов-убийц в подвалах. Внутри ведомства также была сумятица, так как некоторые чиновники полагали, что директива Минобороны запрещает разработку автономных систем вооружения в целом. Поэтому мы хотим добиться пересмотра этого документа, чтобы понять, что разрешено разрабатывать, а что — запрещено", — сказал Горовиц.

Ранее мы сообщали о том, что в Китае "военный" ИИ учат противостоять врагам-людям. Разработчики используют нейросети вроде ChatGPT для того, чтобы ИИ-система Народно-освободительной армии КНР смогла научиться разбираться в людях.