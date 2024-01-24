Ученые Китая обошли США в области квантовых компьютеров: что они придумали

Исследователи нашли замену гелию, — веществу для квантовых машин, которое Китай вынужден покупать у США и РФ, но теперь делать этого не будет.

Исследователи из Пекинской национальной лаборатории физики конденсированного состояния при Китайской академии наук заявили о том, что им удалось разработать новый материал для обеспечения сверхнизких температур, необходимых для квантовых машин, передает SCNP.

Гелий, как известно, используется в качестве охлаждающей жидкости, и в квантовых вычислениях в том числе. Однако гелий — дефицитный ресурс, и спрос на него растет с каждым днем. Особенно это касается гелия-3, редкого и суперэффективного изотопа, образующегося в результате старения ядерных боеголовок.

Китай сегодня сильно зависит от импорта гелия (94%) из Катара, Австралии и Соединенных Штатов, которые продолжают накладывать все новые санкции на техносектор КНР. Что касается гелия-3, то у КНР его вообще и поэтому Поднебесная сильно зависит от России и США. Чтобы снизить зависимость от импорта, ученые поставили цель разработать альтернативу этому веществу. И, похоже, они сделали первый шаг к ее достижению.

СМИ пишет, что исследователи после ряда экспериментов обнаружили квантовый магнитный материал на основе кобальта. Они описали это вещество, как "сверхтвердое", то есть имеющее твердую структуру, но при этом ведущее себя как жидкость. Вещество способно достигать температуры ниже 1 Кельвина (-273 по Цельсию, — ред.), так что ученые сделали вывод что его можно использовать для достижения сверхнизких температур в области квантовых вычислений. Однако на данный момент новый материал пока не может полноценно заменить гелий-3 из-за некоторых ограничений, а также потому что его придется использовать в среде, где температура составляет около 4 Кельвинов.

Большинство квантовых машин, от компьютеров до спутников, используют базовые единицы информации, называемые кубитами или квантовыми битами. Они служат в роли цифровых битов, используемых в обычных вычислениях. Но кубиты чувствительны и легко повреждаются под действием тепла, поэтому им необходима среда с чрезвычайно низкой температурой, близкой к 0 Кельвинов. Создать такую среду можно только с помощью специального оборудования, доступ к которому Китаю перекрыт, что негативно повлияло на развитие квантовых технологий страны.

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