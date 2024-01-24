Нагревают и дают остыть: самый необычный компьютер в мире работает по законам термодинамики

Термодинамический компьютер намного быстрее в вычислениях, чем классический. Возможно, его применят для развития искусственного интеллекта.

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Компания Normal Computing (США) разработала компьютер, работающий опираясь на законы термодинамики. Для того, чтобы запустить вычислительный процесс, его надо нагреть, а потом подождать, пока не остынет, передает insideHPC.

Согласно заявлениям разработчиков, термодинамический компьютер — промежуточный вариант между классическими и квантовыми машинами. Они полагают, что на сегодняшний день нейросети абсолютно не развиты, и чтобы ускорить этот процесс, решили создать устройство, способное превзойти в вычислительных мощностях классические платформы, а также и, в некоторых аспектах, квантовые, которые хоть и справляются со сложнейшими задачами, но делают множество ошибок.

Чтобы термодинамический компьютер заработал, его матрицу, содержащую информацию, необходимо нагреть. Когда она начнет остывать, система достигнет термодинамического равновесия, после чего результаты вычислений считывают из регистров. Вычислительный процесс идет намного быстрее, если сравнивать с работой классического компьютера, уверяют разработчики, которые ранее трудились в таких компаниях, как Google Brain и Alphabet X.

В Normal Computing полагают, что применение законов физики способно позитивно повлиять на энергоэффективность и скорость работы вычислительной техники. Термодинамика, например, хороша для функционирования и развития вероятностного и генеративного ИИ. Но можно проводить и вычисления в сфере линейной алгебры.

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Термодинамический компьютер — это матрица, на которой располагаются генераторы с резонансными цепями, которые принято называть колебательными емкостными контурами. Свою матрицу разработчики именуют блоком стохастической обработки (SPU), который работает следующим образом: контуры заряжают конденсаторы до определенного уровня, они нагреваются, а потом наступает остывание и матрица достигает термодинамического равновесия с той средой, в которую ее помещают (этой средой может служить жидкость, — ред.). Потом считывают значения в элементах SPU и находят результат, пока они остывают.

В Normal Computing полагают, что их технологию можно намного проще и быстрее коммерциализировать, чем квантовые компьютеры, которые, пока что остаются в академической сфере.

Ранее мы писали, что мощнейший квантовый компьютер в мире будет работать в "облаке". Машина Advantage 2 в 20 раз лучше предшественника, потому что заставляет квантовые биты "волноваться" и "успокаиваться".