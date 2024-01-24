Нагрівають і дають охолонути: найнезвичайніший комп'ютер у світі працює за законами термодинаміки

Термодинамічний комп'ютер набагато швидший в обчисленнях, ніж класичний. Можливо, його застосують для розвитку штучного інтелекту.

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Компанія Normal Computing (США) розробила комп'ютер, що працює спираючись на закони термодинаміки. Для того, щоб запустити обчислювальний процес, його треба нагріти, а потім почекати, поки не охолоне, передає insideHPC.

Згідно із заявами розробників, термодинамічний комп'ютер — проміжний варіант між класичними і квантовими машинами. Вони вважають, що на сьогоднішній день нейромережі абсолютно не розвинені, і щоб прискорити цей процес, вирішили створити пристрій, здатний перевершити в обчислювальних потужностях класичні платформи, а також і, в деяких аспектах, квантові, які хоч і справляються з найскладнішими завданнями, але роблять безліч помилок.

Щоб термодинамічний комп'ютер запрацював, його матрицю, що містить інформацію, необхідно нагріти. Коли вона почне остигати, система досягне термодинамічної рівноваги, після чого результати обчислень зчитують із регістрів. Обчислювальний процес йде набагато швидше, якщо порівнювати з роботою класичного комп'ютера, запевняють розробники, які раніше працювали в таких компаніях, як Google Brain і Alphabet X.

У Normal Computing вважають, що застосування законів фізики здатне позитивно вплинути на енергоефективність і швидкість роботи обчислювальної техніки. Термодинаміка, наприклад, хороша для функціонування і розвитку ймовірнісного і генеративного ШІ. Але можна проводити й обчислення у сфері лінійної алгебри.

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Термодинамічний комп'ютер — це матриця, на якій розташовуються генератори з резонансними ланцюгами, які прийнято називати коливальними ємнісними контурами. Свою матрицю розробники називають блоком стохастичного опрацювання (SPU), який працює так: контури заряджають конденсатори до певного рівня, вони нагріваються, а потім настає охолодження і матриця досягає термодинамічної рівноваги з тим середовищем, у яке її поміщають (цим середовищем може слугувати рідина, — ред.). Потім зчитують значення в елементах SPU і знаходять результат, поки вони остигають.

У Normal Computing вважають, що їхню технологію можна набагато простіше і швидше комерціалізувати, ніж квантові комп'ютери, які поки що залишаються в академічній сфері.

Раніше ми писали, що найпотужніший квантовий комп'ютер у світі працюватиме в "хмарі". Машина Advantage 2 у 20 разів краща за попередника, тому що змушує квантові біти "хвилюватися" і "заспокоюватися".