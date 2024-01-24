Користуватися зможуть не всі: найпотужніший квантовий комп'ютер у світі працюватиме в "хмарі"

Квантовий комп'ютер Advantage 2 у 20 разів кращий за попередника, тому що змушує квантові біти "хвилюватися" і "заспокоюватися".

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Компанія D-Wave (Канада) запускає в роботу квантовий комп'ютер Advantage 2 з 1200 кубітами. На сьогодні ця машина є найпотужнішою у світі серед аналогів, передає HPCwire.

Новий квантовий комп'ютер дуже швидкий в обчисленнях, але найголовніше — розробникам вдалося знизити кількість помилок, які він робить. Скористатися Advantage 2 можна буде, підключившись до нього через хмарний сервіс D-Wave — Leap. І, як заявляє компанія, їхня платформа стане найпотужнішою у світі (принаймні, на поточний момент — ред.).

Видання зазначає, що хоча багато розробників прагнуть порівнювати свої квантові машини, не завжди це робити доречно, оскільки різні пристрої мають і різну базу. Деякі квантові комп'ютери працюють завдяки холодним нейтральним атомам, деякі — на надпровідних кубітах, інші — на фотонах або на спінах (обертанні) елементарних частинок.

Квантовий комп'ютер Advantage 2 Фото: D-Wave Quantum

Проте, у квантового комп'ютера від D-Wave є своя особливість: він здатний утримувати так званий когерентний (узгоджений — ред.) стан квантових бітів (квантовий біт — кубіт, — одиниця інформації в квантовому комп'ютері, що використовується для обчислень. Може дорівнювати 0 або 1, або перебувати в стані суперпозиції, наприклад бути і 0, і 1 одночасно, — ред.), "розбурхуючи" їх, щоб вони зробили обчислення і "заспокоївшись" видали відповідь. Так працюють тільки платформи D-Wave, тому не має сенсу порівнювати їх з іншими платформами.

Як працює квантовий комп'ютер від D-Wave

ЗМІ зазначає, що модель попереднього покоління Advantage програє новачку — Advantage 2. Останній здатний у 20 разів швидше виконувати різні завдання з оптимізації магнетиків для квантових пристроїв, таких як, приміром, спінові стекла. А ще Advantage 2 хороший у моделюванні матеріалів. Він робив набагато менше помилок, порівняно з Advantage, і справлявся із завданнями в 2 рази швидше. Що стосується роботи в галузі штучного інтелекту, то Advantage 2 перевершив попередника значно. Якість вирішених ним завдань задоволення обмежень була на 90% вищою.

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Вченим вдалося домогтися таких високих показників завдяки впровадженню топології надпровідних кубітів, збільшивши кількість зв'язків між ними з 15 до 20 і знизивши рівень шуму. Надалі компанія розробить квантові комп'ютери на основі 7000 кубітів, а поки їх максимум 1200. Advantage 2 буде якийсь час працювати в "хмарі" в тестовому режимі, тож скористатися ним зможуть далеко не всі.

Раніше ми писали про те, що вчені розробили комп'ютерні коди, які допоможуть оперативно усувати помилки в квантових обчисленнях, а також дадуть змогу зменшити габарити квантових машин.