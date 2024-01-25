Может развернуться или взорваться в руках: чем опасны для военных "домашние" дроны

Главными проблемами кустарных БПЛА операторы ВСУ считают низкое качество сборки и программное обеспечение, которое легко взломать. Поэтому каждый аппарат нужно проверять.

Сборка украинцами FPV-дронов на дому может как помочь украинским военным в зоне боевых действий, так и доставить им значительные проблемы. О рисках, которые несут сделанные частным образом беспилотные летательные аппараты, говорится в материале Армія FM, опубликованном в среду, 24 февраля.

Основатель школы пилотов БПЛА "Синее Небо", с которым поговорили журналисты, отметил, что "домашние дроны" должны проходить более придирчивую проверку, чем беспилотники от сертифицированных производителей. Экспертная проверка важна, потому что дрон также может быть сделан диверсантами и навредить операторам БПЛА.

"Поскольку контроллер имеет открытый код, его можно легко взломать. Это открытый код. Именно это и пугает. Дрон будет летать, но в какой-то момент он изменит направление. Если это камикадзе, то он полетит в нашу сторону, а не в сторону врага", — отметил военный.

Бойцы Сил специальных операций также придирчиво относятся к беспилотникам от неизвестных поставщиков. Продукт должен быть тщательно протестирован на полигоне, а прошивка — проверена. Однако иногда на это нет времени. Михаил, командир ударной эскадрильи дронов, рассказал медиа, что использование непроверенных дронов — это проблема безопасности, которая иногда приводит к гибели военнослужащих. По его словам, если производитель беспилотного летательного аппарата неизвестен, к нему лучше вообще не подходить — неизвестно, как эта плата будет вести себя и не взорвется ли в руках пилота.

Напомним, 13 января министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров призвал украинцев собирать FPV-дроны дома. По словам главы профильного министерства, люди могут пройти бесплатное обучение и собирать беспилотники собственноручно.

Также мы писали о том, что ученики курса от Минцифры назвали реальную цену "Народного дрона". По словам Павла Верновского, который уже прошел курс по сборке беспилотников, на изготовление одного дрона в домашних условиях требуется 18 000–19 000 грн.