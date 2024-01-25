Новый аккумулятор с индием зарядится всего за 5 минут: владельцы электрокаров оценят

Ученые использовали металл индий в конструкции батарей. Благодаря ему устройство сможет выдержать тысячи циклов заряд/разряд.

Ученые из Корнеллского университета (США) создали литиевый аккумулятор, который заряжается в разы быстрее аналогов и выдерживает тысячи циклов зарядки/разрядки, не теряя производительности, передает Science Daily.

В Корнеллском университете заявили, что владельцы электрокаров часто жалуются на то, что аккумуляторы не обеспечивают большого запаса хода. Если поблизости нет зарядной станции, а батарея изрядно села, приходится вызывать эвакуатор или ждать, когда кто-то возьмет на буксир. Ученые попытались найти решение проблемы, переконструировав электроды таким образом, чтобы устройство заряжалось практически мгновенно.

В своей работе исследователи использовали металл под названием индий (он применяется при создании сенсорных экранов и фотоэлементов для солнечных батарей, — ред.). Индий примечателен тем, что обладает довольно низким энергетическим барьером и достаточной плотностью обменного тока. Эти особенности говорят о том, что индий может обеспечить и быструю зарядку, и будет долго хранить накопленную энергию.

Что качается новой конструкции электронов, то ученые придумали следующее: ионы индия движутся вокруг анода батареи до тех пор, пока не расположатся определенным образом. После этого они вступают в реакцию и происходит заряд. Во время зарядки батареи электроды находятся в стабильном состоянии. При таких условиях, аккумулятор сможет выдержать тысячи циклов заряд/разряд, уверяют разработчики.

Ученые надеются, что их устройство будет стоить относительно недорого, по сравнению с аналогами, что сделает электромобили более доступными.

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