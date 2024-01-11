Мощный аккумулятор на 700 000 мАч обеспечит зарядом всю домашнюю технику: характеристики

Устройство стоит 700 долларов США, выдерживает 3000 циклов и заряжает 11 гаджетов одновременно.

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Компания Jingdong Tokyo поставила на рынок аккумулятор емкостью 700 000 мАч. Устройство выдерживает 3000 циклов заряда/разряда и может зарядить любую технику, пишет IThome.

Емкость устройства составляет 2400 Вт, что эквивалентно 700 000 мАч. Оно располагает аккумуляторами автомобильного класса, жизнеспособность которых исчисляется 3000 циклами. Вес аккумулятора немаленький: 24 кг, однако зарядить он может буквально все, что угодно — кухонную технику, бытовую технику, игровые консоли, коммерческие БПЛА, смартфоны, пауэрбанки, ноутбуки и планшеты.

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Мобильный источник питания оснащен разными интерфейсами, а именно:

2-мя интерфейсами постоянного тока;

1-м выходным интерфейсом автомобильного зарядного устройства;

2-мя интерфейсами USB-C;

2-мя интерфейсами USB-A;

4-мя выходными интерфейсами переменного тока, поддерживающими одновременную зарядку 11-ти гаджетов.

Производитель утверждает, что дрон, емкость батареи которого достигает 60 Втч можно зарядить 31 раз, смартфон модели iPhone 13 с аккумулятором емкостью 3095 мАч — 176 раз.

Стоит аккумулятор 700 долларов США.

Ранее мы сообщали о том, что ИИ совершил важное открытие в сфере аккумуляторных технологий, потратив 2 недели. Разработчики уверяют, что ученые смогли бы достичь таких результатов через десятки лет.

Также писали о том, что исследователи из Гарвардской школы инженерных и прикладных наук им. Полсона разработали литий-металлическую батарею, которая может заряжаться и разряжаться ее не менее 6000 раз.