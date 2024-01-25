И попить, и гаджет зарядить: ученые превратили море в бесконечный источник энергии

Система Redox Flow Desalination действует, как батарея, улавливающая избыточную энергию от источника, и высвобождающая ее "по требованию".

Ученые из Инженерной школы Тандон Нью-Йоркского университета (США) опреснили морскую воду при помощи технологии окислительно-восстановительного потока (Redox Flow Desalination — RFD) и получили не просто питьевую но и энергоэффективное решение для хранения возобновляемой энергии, передает Interesting engineering.

Задействовав метод RFD, они увидели, что соли удаляются значительно быстрее (на 20%), а при этом энергопотребление значительно снижается за счет оптимизации скорости потока жидкости.

"RFD-системы предлагают масштабируемый и гибкий подход к хранению энергии, позволяя эффективно использовать непостоянные возобновляемые источники, такие как солнце и ветер. Кроме того, RFD поможет в решении глобальной проблемы нехватки питьевой воды", — пишет медиа.

Ученые говорят, что RFD может снизить зависимость от традиционных энергосетей, способствуя переходу к углеродно-нейтральному и экологически чистому процессу опреснения воды. Интеграция проточных окислительно-восстановительных батарей с технологиями опреснения повышает эффективность и надежность системы, что является важным шагом на пути к устойчивым решениям в области водоснабжения.

Архитектуру RFD-системы разработал Стивен Аквей Маклин, эксперт в сфере химической и биомолекулярной инженерии. Он использовал технологию 3D-печати, которая, по его словам, сыграла решающую роль в реализации проекта.

Система работает следующим образом: поступающая морская вода разделяется на соленые и опреснительные потоки через сложную сеть каналов. Эти каналы, разделенные мембранами, способствуют электрохимическим реакциям, приводящим к экстракции ионов Na+ и образованию пресной воды.

Когда соленая и пресная вода смешиваются, накопленная химическая энергия может быть преобразована в возобновляемую электроэнергию. По сути, системы RFD действуют также ка и батареи, улавливающие избыточную энергию от солнечных и ветровых источников и высвобождающие ее "по требованию", являясь своего рода дополнением к другим источникам электроэнергии.

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