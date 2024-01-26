Ракеты смогут бить дальше и точнее: в РФ заявили о новой системе лазерного наведения

Инженеры провели тесты и пришли к выводу, что устройство рассчитает траекторию полета сразу двух ракет таким образом, чтобы они как можно лучше летела к одной цели.

Раменский приборостроительный завод (РФ) получил патент на прибор прямого лазерного наведения для управляемых ракет. Концепт устройства уже прошел испытания, передает ТАСС.

Разработчики заявили, что в ходе тестов стало ясно, что устройство увеличивает дальность применения снарядов, повысить энергоэффективность, сократить вес оптико-электронной прицельной системы и улучшить качество работы в целом. Они также отметили, что их аппарат следует относить к "оптическим системам наведения управляемых ракет на цель по лазерному лучу".

В патенте сказано, что новинка отличается от аналогичных приборов. Ее конструкция предусматривает использование не непрерывного лазера или лазера растра, формирующего информационное поле, а маломощного импульсно-периодического излучателя. Устройство также оснащено блоком формирования последовательности импульсов излучения и высокоскоростной системой наведения лазерного излучения. Прибор позволяет рассчитать траекторию ракеты таким образом, чтобы она как можно точнее попала по цели. Для этого применяется система обработки изображений и формирования направлений на ракету и на цель.

ТАСС уточняет, что, со слов инженеров, какой бы не была дальность, удар ракеты будет максимально точным. Также подчеркивается, что система лазерного наведения способна рассчитывать траектории сразу для двух ракет одного вида или двух ракет разных видов. Достигается это благодаря быстрому переключению высокоскоростной системы наведения.

Ранее мы сообщали о том, что военный рассказал, может ли лазерное оружие победить Россию. Специалист по аэроразведке Юрий Касьянов считает, что лазерные пушки не смогут работать в плохую погоду, а по сложности производства сравнил их с ядерными бомбами.