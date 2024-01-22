"Не по зубам даже Британии": военный рассказал, может ли лазерное оружие победить Россию

Специалист по аэроразведке Юрий Касьянов считает, что лазерные пушки не смогут работать в плохую погоду, а по сложности производства сравнил их с ядерными бомбами.

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Лазерное оружие DragonFire, которое недавно испытала Великобритания, не решит всех проблем Украины в войне с Россией, даже украинцы его получат. Такое мнение выразил военнослужащий и специалист по аэроразведке Юрий Касьянов в интервью проекту "Фабрика новостей", которое было опубликовано в понедельник, 22 января.

Он отметил, что лазерное оружие — это не какая-то там "вундервафля", которая только появилась, ведь инженеры экспериментируют с подобными системами уже более 20 лет. Кроме того оружейная система типа DragonFire имеет свои ограничения, которые как раз и не смогут ее сделать идеальным решением всех проблем, накопившихся в зоне боевых действий в Украине. И один из таких слабых моментов — это невозможность работать в сложных погодных условиях.

"К примеру вот мое подразделение, мы запускаем дроны на большую дальность, во-первых, ночью, во-вторых, когда туман, чтобы нас не заметили. Да и противник тоже запускает "Шахеды", когда туман, когда снег, чтобы его не видели расчеты ПВО и не могли сбить. А в этих условиях лазерное оружие не работает", — сказал Юрий Касьянов.

Эксперт также указал на то, что Украина значительно отстает в технологическом плане от Британии, поэтому не сможет по состоянию на сейчас разработать и запустить в серийное производство лазерную систему.

"На это нужно несколько лет труда и десятки миллиардов долларов. Это проект, который не по зубам даже той же самой Британии, если говорить о массовом производстве. По своей сложности для производства это задача наравне с изготовлением ядерного оружия", — подчеркнул Юрий Касьянов.

Военный напомнил, что в приоритете у бойцов ВСУ сейчас совершенно другая техника. Украинским защитникам на фронте нужна техника массового производства — локаторы для выявления дронов, скорострельные пушки, пулеметы для борьбы с дронами и помповые ружья, которые сбивают дроны картечью.

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Ранее мы сообщали о том, что появилось лазерное оружие для уничтожения роев БПЛА. Новейшая лазерная система, устанавливаемая на бронемашину Wolfhound, специально разработана для противодействия воздушным угрозам, в первую очередь беспилотным летательным аппаратам.

Напомним, в начале ноября 2023 года мы сообщали о том, что военные получат два новейших боевых лазера. Одна система предназначена для установки на кораблях, а вторую солдаты могут перемещать вручную или устанавливать на транспорт, включая беспилотники.