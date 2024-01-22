"Не по зубах навіть Британії": військовий розповів, чи може лазерна зброя перемогти Росію

Фахівець з аеророзвідки Юрій Касьянов вважає, що лазерні гармати не зможуть працювати в погану погоду, а за складністю виробництва порівняв їх з ядерними бомбами.

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Лазерна зброя DragonFire, яку нещодавно випробувала Велика Британія, не вирішить усіх проблем України у війні з Росією, навіть українці її отримають. Таку думку висловив військовослужбовець і фахівець з аеророзвідки Юрій Касьянов в інтерв'ю проєкту "Фабрика новин", яке було опубліковано в понеділок, 22 січня.

Він зазначив, що лазерна зброя — це не якась там "вундервафля", що тільки-но з'явилася, адже інженери експериментують із подібними системами вже понад 20 років. Крім того, збройова система типу DragonFire має свої обмеження, які якраз і не зможуть її зробити ідеальним розв'язанням усіх проблем, що накопичилися в зоні бойових дій в Україні. І один із таких слабких моментів — це неможливість працювати в складних погодних умовах.

"Наприклад ось мій підрозділ, ми запускаємо дрони на велику дальність, по-перше, вночі, по-друге, коли туман, щоб нас не помітили. Та й противник теж запускає "Шахеди", коли туман, коли сніг, щоб його не бачили розрахунки ППО і не могли збити. А в цих умовах лазерна зброя не працює", — сказав Юрій Касьянов.

Експерт також вказав на те, що Україна значно відстає в технологічному плані від Британії, тож не зможе станом на зараз розробити і запустити в серійне виробництво лазерну систему.

"На це потрібно кілька років праці та десятки мільярдів доларів. Це проєкт, який не по зубах навіть тій же самій Британії, якщо говорити про масове виробництво. За своєю складністю для виробництва це завдання нарівні з виготовленням ядерної зброї", — підкреслив Юрій Касьянов.

Військовий нагадав, що в пріоритеті у бійців ЗСУ зараз зовсім інша техніка. Українським захисникам на фронті потрібна техніка масового виробництва — локатори для виявлення дронів, скорострільні гармати, кулемети для боротьби з дронами й помпові рушниці, які збивають дрони картеччю.

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Раніше ми повідомляли про те, що з'явилася лазерна зброя для знищення роїв БПЛА. Новітня лазерна система, що встановлюється на бронемашину Wolfhound, спеціально розроблена для протидії повітряним загрозам, насамперед безпілотним літальним апаратам.

Нагадаємо, на початку листопада 2023 року ми повідомляли про те, що військові отримають два новітні бойові лазери. Одна система призначена для встановлення на кораблях, а другу солдати можуть переміщати вручну або встановлювати на транспорт, включно з безпілотниками.