Військові скоро отримають два новітні бойові лазери: що і як вони зможуть знищити

Одна система призначена для встановлення на кораблях, а другу солдати можуть переміщати вручну або ставити на транспорт, включно з безпілотниками.

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Компанія MBDA Deutschland у 2024 році планує завершити розробку двох нових систем лазерного озброєння: LWD і MILOS-D. Про це пише журнал EDR Online.

LWD 2024: вже стріляє, але ще не готова

Згідно з планами компанії, демонстратор лазерної зброї (laser weapon demonstrators або LWD) буде готовий до кінця 2023 року, після чого кілька місяців триватимуть підготовчі випробування і доопрацювання. Повністю готову систему мають представити Міноборони Німеччини в середині 2024 року.

"Якщо ви запитаєте, коли ми очікуємо появи систем оперативного озброєння на основі лазерів, моя поточна відповідь — з 2027 року", — заявила Доріс Лаарман, керівниця відділу по роботі з лазерами в MBDA Germany.

LWD 2024 стане продовженням високоенергетичного лазерного військово-морського демонстратора, розробленого MBDA Deutschland і Rheinmetall і нещодавно випробуваного на борту німецького фрегата "Саксонія" під егідою Федерального управління устаткування, інформаційних технологій і промисловості Бундесверу. З огляду на отримані результати, інженери хочуть зробити модульну, більш компактну і функціональну систему.

Лазерна гармата LWD пройшла випробування на кораблі "Саксонія"

LWD 2024 отримає вежу нової конструкції, заснованої на співвісній концепції, і блоку-основи, що містить усю електроніку й устаткування, за винятком систем виробництва та зберігання енергії, які забезпечуються руховою та енергетичною системою корабля. Крім того, лазерна система також може працювати від акумуляторів як для військово-морських, так і для наземних застосувань.

Вежа LWD 2024 істотно зміниться, оскільки компанія MBDA розробила співвісну систему, в якій комплект датчиків стеження, що містить візуальні та теплові канали, а також лазерний далекомір, встановлений поверх апертури HEL/точного стеження. Обидва лазери і системи стеження використовують однакову апертуру і один і той самий шлях, тому перекриття забезпечується на всіх відстанях. Кут розбіжності освітлювального лазера можна значно зменшити завдяки більш ефективному використанню енергії лазера, забезпечуючи більшу дальність стеження.

Лазерна зброя LWD від MBDA отримає нову вежу Фото: MBDA

Крім того, енергію імпульсу освітлювача збільшили приблизно з 20 мДж до 50 мДж, щоб збільшити дальність роботи до 5 км. MBDA також розробила адаптивну оптику, що дає змогу системі компенсувати погодні умови, зводячи до мінімуму скорочення дальності в критичних ситуаціях.

Ця система ще не встановлена на прототипі, використаному під час випробувань. Ще одним ключовим удосконаленням є встановлення спеціального оглядового радара з чотирма нерухомими ґратами, що дає змогу виконувати цикл пошуку та ураження незалежно від датчиків бойової системи, а також пульта управління для управління вогнем. Це має поліпшити можливості ситуаційної обізнаності та скоротять час реагування на атаки рою дронів. Компанія MBDA вже вибрала радар, що підходить за продуктивністю і за енергоефективністю.

Загальний об'єм поліпшеної системи становитиме менше чверті стандартного 20-футового (6-метрового) контейнера, який займає нещодавно випробуваний прототип. Уся система важитиме масу 6,5 тонн, визнав представник MBDA під час візиту.

Розробники поки що не розголошують вихідну потужність самого лазерного випромінювача, проте EDR On-Line з'ясував, що робочий прототип оснащений модулем потужністю 3 кВт, який вражає дрони на відстані до 3 км. Випробування покажуть його продуктивність і надійність, проте замовники можуть зажадати потужність до 200 кВт, щоб була можливість пробивати різні типи цілей, зокрема протикорабельні комплекси. Зараз "постріл" з лазера триває 2-3 секунди, а підготовка до наступного займає близько 10 секунд.

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За словами Доріс Лаарман, хоча армія Німеччини ще не визначилася з рішенням, MBDA працює над інтегрованим системним модулем, який може бути встановлений на борту замість пускової установки RAM або зенітної гармати середнього калібру.

MILOS-D: компактне рішення для солдат

Крім LWD, компанія нещодавно завершила випробування наземних лазерних систем MILOS-D (модульна інтегрована лазерна оптична система) на полігоні німецької армії в Меппені. MBDA запропонувала німецькій армії моделі різної потужності і, відповідно, розміру.

Версію на 1,5 кВт може нести один солдат. На 5 кВт — піднімуть дві-три людини, її також можна встановити на безпілотну платформу. Версія потужністю 20 кВт призначена для встановлення на борту техніки, ще потужніша модель на 60 кВт ставиться на автомобілі.

На полігоні в Меппені використовували компактну версію з лазерним випромінювачем потужністю 3 кВт, яку зробили спеціально на прохання військових. Ця зброя змогла вразити статичні цілі на відстані від 20 до 420 метрів, зокрема з хірургічною точністю розрізати металеві паркани та дверні петлі.

Представлений компанією прототип MILOS-D складається з декількох компонентів, найважливішим з них є основна лінза-телескоп, що пропускає лазерний промінь, ззаду в неї розміщений штекер, до якого під'єднується оптичне волокно потужного лазера. Джерело енергії потужністю 3 кВт і акумулятори розміщені у двох окремих корпусах. Прицільна камера, сітка якої встановлена над зоровою трубою і налаштована за паралаксом осі телескопа.

Лазерний комплекс MILOS-D від MBDA Фото: MBDA

Системи стеження не потрібні, оскільки MILOS-D призначений для атаки нерухомих об'єктів, це дало змогу зробити переносні моделі легшими і компактнішими. Під телескопом міститься набір датчиків, включно з денними і тепловізійними об'єктивами, лазерним далекоміром, що допомагає правильно сфокусувати промінь на цілі.

Керувати системою можна за допомогою сенсорного планшета зі спеціальним інтерфейсом. Оператор бачить на екрані зображення з прицільної камери, може спрямовувати і фокусувати промінь поворотом головки, а також перемикатися між режимами.

Кінцевий продукт має бути досить мобільним, щоб його могли переносити максимум три бійці, але модель, представлена в лабораторії Шробенхаузена, як і раніше, має надмірну вагу. Одне лише лазерне джерело має масу 25 кг, утім MBDA Deutschland вже працює з іншим постачальником, який має поставити лазерний модуль масою 8 кг з тією ж вихідною потужністю 3 кВт. Інженери також обговорюють заміну інших елементів, і поки невідомо, коли готову зброю збираються поставити на озброєння.

Раніше писали, що Ізраїль міг застосувати систему ПРО Iron Beam на війні з ХАМАС. В її основі лежить лазерний випромінювач, що вражає ракети, дрони, артилерійські снаряди і навіть міни, захоплюючи і атакуючи ціль за 5 секунд на відстані 7 км.