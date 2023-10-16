Лазером по ракетах і дронах. Ізраїль міг застосувати систему ПРО Iron Beam, чи змінить вона хід війни

Лазерні атаки по повітряних цілях у тисячі разів дешевші за пуски ракет системою "Залізний купол", яка не завжди перехоплює малорозмірні цілі. Йдеться про абсолютно новий тип збройових технологій. Але військові інженери та аналітики сумніваються, що їх випробовують в умовах вторгнення ісламістських бойовиків.

Related video

Ізраїльський сегмент соцмереж поширив відео можливого застосування лазерної системи протиракетної оборони Iron Beam ("Залізний промінь") для перехоплення ракет, запущених бойовиками із Сектора Гази. Автори відео стверджують, що у передової системи ПРО немає аналогів, одне її перехоплення коштує 3-4 долари, а системи ПРО "Залізний купол" — $50 000.

Iron Beam випускає потужний лазерний промінь, що вражає артилерійські снаряди, міни, ракети і безпілотники. Малорозмірні цілі не завжди під силу ППО "Залізний купол". Лазерна зброя може захоплювати ціль зі швидкістю світла і знищити її за 5 секунд на відстані до 7 кілометрів.

ЦАХАЛ офіційно не підтверджував застосування Iron Beam, а ізраїльський журналіст Ітай Блюменталь спростував факт застосування цієї системи. Жодних перехоплень ракет із використанням Iron Beam не було, зазначив він.

Міністерство оборони Ізраїлю могло прийняти рішення прискорити модернізацію лазерного комплексу Iron Beam. У 2024 році інженери хочуть випробувати лазерні демонстратори потужністю 100 кВт зазначає видання Defence Industry.

Ізраїльські військові в березні 2022 року провели серію успішних випробувань Iron Beam, знищивши БПЛА, мінометні снаряди і протитанкові ракети. Спочатку лазерну систему планували прийняти на озброєння ЦАХАЛ 2025 року, але вторгнення бойовиків ХАМАС вимагали прискорення графіка, пишуть журналісти.

США спалили катер: які країни застосовували лазерну зброю?

За словами військового експерта Інституту Євро-Атлантичного співробітництва Ігоря Козія у випадку з системою ПРО "Залізний промінь" йдеться про абсолютно новий тип збройових технологій — високоенергетичний.

"Питання в тому, що вона перебуває здебільшого на стадії доопрацювання з точки зору дальності та визначення цілей. Якщо потужність установки до 60 кВт, зброю застосовують проти дронів на відстані до 2 км. У німців таке було. Американці заявляли, що проти катерів уже застосовують на відстані 1,5 км", — сказав він у розмові з Фокусом.

Явних фактів застосування лазерних технологій в ізраїльсько-палестинському конфлікті поки немає, зазначив він.

Про перші випробування лазерної зброї Бундесвером для захисту від дронів і ракет стало відомо 27 жовтня минулого року. Тести провели на фрегаті "Саксонія", зброя показала здатність успішно боротися з рухомими цілями в умовах, подібних до бойових. Над проєктом працювало європейське оборонне підприємство MBDA і німецький концерн Rheinmetall.

Військово-морські сили США успішно випробували бойовий лазер Laser Weapon System Demonstrator (LWSD) 14 грудня 2022 року. Військові знищили катер під час навчань в Аденській затоці. Зброя показала себе на всі 100%, стверджував П'ятий флот ВМС США. Заявлена потужність установки — 150 кіловат, але американські фахівці обіцяли збільшити її до 300, 500 і 1 000 кіловат.

Чи замінить Iron Beam систему "Залізний купол"?

Для лазерної системи ПРО знадобиться потужна генерація електроенергії. Який генератор в установку поставити, такої сили промінь і буде, каже Фокусу колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов", авіаексперт Костянтин Криволап.

"Цікаво, що для роботи проти дронів треба мати потужність не нижче 50 кіловатів. Близько 100 кіловат — це вже досить серйозний потік. Такі цілі, як протитанкові ракети, міни та інше потребують точної системи виявлення цілей, і якщо вона є, потік у 100 кіловат спрацює добре", — пояснив інженер.

Експерт сумнівається, що ЦАХАЛ в умовах вторгнення ісламістських бойовиків займеться випробуванням дослідних зразків системи ПРО Iron Beam.

Defence Industry додає, що "Залізний промінь" не замінить систему "Залізний купол", а лише ефективно доповнить її. В оптимальному сценарії, після повної інтеграції в багаторівневу систему ППО Ізраїлю, в операторів буде вибір: нейтралізувати загрози традиційними ракетами, або економним лазером.

"Військовим і виробнику доступні лише прототипи лазерних станцій, їх недостатньо для покриття всіх територій, на які поширюються загрози. Очікується, що лазери захищатимуть тільки найбільш вразливі для атак напрямки", — підсумували автори публікації.

Нагадаємо, ізраїльська армія під час операції "Залізні мечі" вперше використала новий корвет класу Sa'ar 6. Судно завдало удару по збройовому заводу бойовиків ХАМАС.

Фокус раніше писав про влучання ракети в базу миротворців ООН у ліванському місті Ен-Накура на кордоні з Ізраїлем. Терористи ХАМАС тоді заявили, що випустили 20 ракет по Ізраїлю.