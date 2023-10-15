ЗМІ показали бойову "роботу" лазерної системи ППО: ЦАХАЛ це не підтверджує (відео)

У мережі поширювали відео, на якому, як повідомлялося, Ізраїль уперше застосував лазерну систему ППО "Залізний промінь". У ЦАХАЛ інформації не підтвердили.

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У мережі показали відео, на якому, як стверджувалося, Ізраїль уперше показав кадри бойової роботи лазерної системи ППО "Залізний промінь" для перехоплення ракет із Гази. Відео поширили в Х (колишній Twitter).

Пізніше журналіст Ітай Блюменталь із посиланням на свої джерела повідомив, що у сфері безпеки не підтверджують використання Ізраїлем ПРО "Залізний промінь".

"За даними перевірки у силовиків, жодних перехоплень ракет із використанням лазерного променя не було", — написав журналіст у себе в Х.

Як відомо, ізраїльська система "Залізний промінь" пройшла випробування 2022 року. Її розробляли як доповнення до системи "Залізний купол". Як заявляли представники компанії Rafael, нова зброя може захоплювати ціль зі швидкістю світла і знищити її протягом 5 секунд на відстані до 7 км. Вчені припускали, що кінцева потужність лазера після всіх випробувань становитиме сотні кіловат.

Крім ефективності "Залізного променя", одне перехоплення лазерної ПРО коштуватиме 3-4 долари порівняно з одним перехопленням системи ПРО "Залізний купол", що обходиться в 50 тисяч доларів.

Нагадаємо, 7 жовтня ХАМАС атакував Ізраїль з території Сектора Газа. Повідомлялося про запуск понад двох тисяч ракет, після яких бойовики почали вторгнення в країну. ЦАХАЛ оголосив воєнний стан і почав операцію "Залізні мечі". 8 жовтня Ізраїль офіційно оголосив про війну і ввів у дію "пункт 40 Алеф", який не застосовувався з 1973 року. Також країни мають намір тримати повну блокаду Сектора Гази, відключивши подачу води.

США мають намір активно підтримувати Ізраїль у протистоянні ХАМАС. Нещодавно у ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що Вашингтон має намір відправити до Ізраїлю 26-й експедиційний підрозділ морської піхоти, щоб зміцнити американські війська, які перебувають там.

У Білому домі також не виключають, що американські війська можуть бути задіяні в Газі для звільнення заручників, хоча, за словами представника Ради національної безпеки Джона Кірбі, наразі таких планів немає. Імовірно, ХАМАС утримує в заручниках понад 100 осіб, включно з мирними жителями, ізраїльськими солдатами і невідомою кількістю американців.

У Держдепартаменті повідомляли про 15 американських громадян, які залишаються зниклими безвісти. Однак офіційні особи США не впевнені, що всі вони перебувають у заручниках ХАМАСу.