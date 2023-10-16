ЦАХАЛ уперше використав корабель Sa'ar у бойових умовах: що відомо про корвет (відео)

За попередніми даними, корвет класу Sa'ar 6 був використаний для нанесення удару по збройовому заводу ХАМАС. Для виконання таких завдань корабель оснащений ракетним озброєнням і автоматичними гарматами.

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Армія оборони Ізраїлю (ЦАГАЛ) під час військової операції "Залізні мечі" вперше використала новий корвет класу Sa'ar 6. У мережі 15 жовтня було опубліковано кадри бойової роботи корабля в районі Сектора Гази, напередодні сухопутної операції проти бойовиків ХАМАС.

Як пишуть оглядачі Defense Industry Europe, перше бойове застосування ізраїльського військового корабля підтвердив представник ЦАГАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі. Повідомлялося, що ізраїльський флот "уперше в цій війні використав корвет класу Sa'ar 6 для нанесення удару по збройовому заводу ХАМАС".

Яке саме озброєння було застосовано під час виконання бойового завдання, не уточнюється, однак, на думку оглядачів, корвет міг бути оснащений деякими типами ракет, що запускаються зі спеціального контейнера, а також баражувальними системами озброєння.

Що відомо про корабель Sa'ar 6

Корвет Sa'ar 6 — це результат спільного проєкту Німеччини та Ізраїлю. Загалом військово-морські сили Ізраїлю замовили чотири таких кораблі, на сьогоднішній день на озброєнні ізраїльського флоту перебувають три таких машини. Німецькі конструктори створили корпус корабля, тоді як інтеграцією систем озброєння і радіоелектронного обладнання займалися ізраїльські фахівці.

Корабель має довжину в 90 метрів і максимальну ширину трохи більш як 13 метрів. Водотоннажність на рівні 1900 тонн. Центральна частина корпусу несе надбудову змінної висоти, на носі якої розташовується місток. Надбудова оснащена двома щоглами з антенним та іншим обладнанням різних типів.

Корвет озброєний 76-мм автоматичною гарматою OTO Melara, що має високу скорострільність. Боєприпаси включають бронебійний, запальний, спрямований осколково-фугасний ефект. Також гармата може вести вогонь керованими боєприпасами.

На корветі встановлений бойовий модуль з дистанційним управлінням Typhoon ізраїльської компанії Rafael Advanced Defense Systems. Модуль може бути оснащений 12,7-мм кулеметом, 7,62-мм кулеметом або 40-мм гранатометом з магазином до 230 патронів.

Серед ракетного озброєння — система запуску ракет класу "земля-повітря" Tamir комплексу C-Dome з 40 зарядами, зенітний ракетний комплекс Barak-8, комплекс Spike з 25 ракетами, а також протикорабельні ракети Gabriel V.

На борту корвета розміщено два 324 мм торпедних апарати для застосування протичовнових торпед Мк.46 і Мк.54.

Як засіб виявлення встановлений радар EL/M-2248 MF-STAR Elta Systems ізраїльського виробництва, також корвет має і власну систему радіоелектронної боротьби.

Раніше ми писали, що ізраїльська армія зосереджує біля Сектора Гази військову техніку. На опублікованих у мережі кадрах можна помітити понад 40 одиниць бронетехніки, що може свідчити про підготовку ЦАГАЛ до наземної операції.