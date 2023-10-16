ЦАХАЛ впервые использовал корабль Sa'ar в боевых условиях: что известно о корвете (видео)

По предварительным данным, корвет класса Sa'ar 6 был использован для нанесения удара по оружейному заводу ХАМАС. Для выполнения таких задач корабль оснащен ракетным вооружением и автоматическими орудиями.

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе военной операции "Железные мечи" впервые использовала новый корвет класса Sa'ar 6. В сети 15 октября были опубликованы кадры боевой работы корабля в районе Сектора Газа, в преддверии сухопутной операции против боевиков ХАМАС.

Как пишут обозреватели Defense Industry Europe, первое боевое применение израильского военного корабля подтвердил представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари. Сообщалось, что израильский флот "впервые в этой войне использовал корвет класса Sa'ar 6 для нанесения удара по оружейному заводу ХАМАС".

Какое именно вооружение было применено в ходе выполнения боевой задачи не уточняется, однако, по мнению обозревателей, корвет мог быть оснащен некоторыми типами ракет, запускаемых из специального контейнера, а также барражирующими системами вооружения.

Что известно о корабле Sa'ar 6

Корвет Sa'ar 6 — это результат совместного проекта Германии и Израиля. Всего военно-морские силы Израиля заказали четыре таких корабля, на сегодняшний день на вооружении израильского флота состоят три таких машин. Немецкие конструкторы создали корпус корабля, в то время как интеграцией систем вооружения и радиоэлектронного оборудования занимались израильские специалисты.

Корабль имеет длину в 90 метров и максимальной шириной чуть более 13 метров. Водоизмещение на уровне 1900 тонн. Центральная часть корпуса несет надстройку переменной высоты, на носу которой располагается мостик. Надстройка оснащена двумя мачтами с антенным и иным оборудованием различных типов.

Корвет вооружен 76-мм автоматической пушкой OTO Melara, имеющую высокую скорострельность. Боеприпасы включают бронебойный, зажигательный, направленный осколочно-фугасный эффект. Также орудие может вести огонь управляемыми боеприпасами.

На корвете установлен боевой модуль с дистанционным управлением Typhoon израильской компании Rafael Advanced Defense Systems. Модуль может быть оснащен 12,7-мм пулеметом, 7,62-мм пулеметом или 40-мм гранатометом с магазином до 230 патронов.

Среди ракетного вооружения — система запуска ракет класса "земля воздух" Tamir комплекса C-Dome с 40 зарядами, зенитный ракетный комплекс Barak-8, комплекс Spike с 25 ракетами, а также противокорабельные ракеты Gabriel V.

На борту корвета размещены два 324 мм торпедных аппарата для применения противолодочных торпед Мк.46 и Мк.54.

В качестве средство обнаружения имеется радар EL/M-2248 MF-STAR Elta Systems израильского производства, также корвет имеет и собственную систему радиоэлектронной борьбы.

Ранее мы писали, что израильская армия сосредотачивает возле Сектора Газа военную технику. На опубликованных в сети кадрах можно заметить свыше 40 единиц бронетехники, что может свидетельствовать о подготовке ЦАХАЛ к наземной операции.