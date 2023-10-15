"Штаб-квартира уражена ракетою": на кордоні з Ізраїлем атакували базу ООН

Ісламські бойовики випустили 20 ракет в бік Ізраїлю біля кордону з Ліваном, розповіли в ЗМІ. За повідомленням ЦАХАЛ, територію перетнуло лише дев'ять з них.

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У базу миротворців ООН в місті Ен-Накура в Лівані на кордоні з Ізраїлем влучила ракета. Про це повідомили в пресслужбі UNIFIL у X (Twitter).

Також миротворці спостерігали інтенсивні перестрілки в декількох районах біля "блакитної лінії" між Ліваном та Ізраїлем.

"Були удари по обидві сторони синьої лінії. Наша штаб-квартира в Накурі була уражена ракетою, і ми працюємо над тим, щоб перевірити, звідки. Наших миротворців тоді не було в укриттях. На щастя, ніхто не постраждав", — сказали в UNIFIL.

В UNIFIL завили, що продовжують активно співпрацювати з владою по обидві сторони "блакитної лінії", аби деескалувати ситуацію, проте військова ескалація триває попри зусилля миротворців.

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"Ми закликаємо всі залучені сторони припинити вогонь і дозволити нам, як миротворцям, допомогти знайти рішення", — наголосили в UNIFIL.

Додали, що ніхто не хоче, аби більше людей постраждало чи загинуло. Миротворці нагадали, що атаки на цивільні особи та персонал ООН є порушенням міжнародного права, яке в результаті може бути кваліфіковане як воєнний злочин.

Видання The Times of Israel зазначило, що ісламські бойовики ХАМАС заявили про те, що в цьому районі випустили 20 ракет в бік Ізраїлю. За інформацією Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), дев'ять ракет перетнули кордон, п'ять з них — перехопили, а чотири впали на відкритій місцевості.

Нагадаємо, 13 жовтня в ЗМІ повідомляли, що розвідка США знала про плани ХАМАС щодо нападу на Ізраїль. Зокрема, за кілька тижнів до нападу Білий дім отримав попередження щодо цього.

15 жовтня представник Ради національної безпеки Джон Кірбі заявив, що американські військові можуть долучитися до звільнення заручників в Газі. Проте з його слів, наразі таких планів немає.