"Штаб-квартира поражена ракетой": на границе с Израилем атаковали базу ООН

Исламские боевики выпустили 20 ракет в сторону Израиля возле границы с Ливаном, рассказали в СМИ. По сообщению ЦАХАЛ, территорию пересекло лишь девять из них.

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В базу миротворцев ООН в городе Эн-Накура в Ливане на границе с Израилем попала ракета. Об этом сообщили в пресс-службе UNIFIL в X (Twitter).

Также миротворцы наблюдали интенсивные перестрелки в нескольких районах возле "голубой линии" между Ливаном и Израилем.

"Были удары по обе стороны синей линии. Наша штаб-квартира в Накуре была поражена ракетой, и мы работаем над тем, чтобы проверить, откуда. Наших миротворцев тогда не было в укрытиях. К счастью, никто не пострадал", — сказали в UNIFIL.

В UNIFIL завили, что продолжают активно сотрудничать с властями по обе стороны "голубой линии", чтобы деэскалировать ситуацию, однако военная эскалация продолжается, несмотря на усилия миротворцев.

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"Мы призываем все вовлеченные стороны прекратить огонь и позволить нам, как миротворцам, помочь найти решение", — подчеркнули в UNIFIL.

Добавили, что никто не хочет, чтобы больше людей пострадало или погибло. Миротворцы напомнили, что атаки на гражданских лиц и персонал ООН является нарушением международного права, которое в результате может быть квалифицировано как военное преступление.

Издание The Times of Israel отметило, что исламские боевики ХАМАС заявили о том, что в этом районе выпустили 20 ракет в сторону Израиля. По информации Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), девять ракет пересекли границу, пять из них — перехватили, а четыре упали на открытой местности.

Напомним, 13 октября в СМИ сообщали, что разведка США знала о планах ХАМАС по нападению на Израиль. В частности, за несколько недель до нападения Белый дом получил предупреждение об этом.

15 октября представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, что американские военные могут присоединиться к освобождению заложников в Газе. Однако по его словам, пока таких планов нет.