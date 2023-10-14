9/11 для Израиля. Как террористические атаки ХАМАС изменят Ближний Восток

Вторжение боевиков ХАМАС в Израиль будет иметь далекоидущие последствия во всем мире. Главный вопрос — продолжатся ли боевые действия только в Газе и ограничатся ли они участием Израиля, или же вступят в бой другие страны и их прокси. Если "Хезбалла" решит атаковать Израиль с севера, а палестинцы на Западном берегу тоже прибегнут к насилию, это может усугубить ситуацию. Если же Израиль решит нанести удар по Ирану или Тегеран примет решение о прямом вмешательстве в конфликт, последствия будут катастрофическими для всего региона.

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Пожалуй, самым удивительным в разрушительной трансграничной атаке ХАМАСа была ее сложность. Редко когда в истории террористическая организация могла вести боевые действия с воздуха, моря и суши. Подобными возможностями обладали и "Аль-Каида", и "Тамильские тигры" в Шри-Ланке, но даже они не смогли провести одновременную скоординированную атаку с использованием всех трех видов вооружений. ХАМАС, действующий совместно с "Палестинским исламским джихадом" и, по сообщениям Wall Street Journal, поддерживаемый и направляемый Ираном, покровительствующим и финансирующим обе группировки, приобрел печальную известность.

Фокус перевел совместную статью Брюса Хоффмана и Джекоба Вэйра о том, как война в Израиле изменит ландшафт Ближнего Востока.

Если "Хезбалла" решит атаковать Израиль с севера, как это было в 2006 году, когда Израиль и ХАМАС боролись за Газу, а палестинцы на оккупированном Израилем Западном берегу тоже прибегнут к насилию, это может усугубить и без того чреватую серьезными последствиями ситуацию. Если же Израиль решит нанести удар по Ирану или Тегеран примет решение о прямом вмешательстве в конфликт, последствия будут катастрофическими для всего региона. Учитывая, что террористические группировки, даже находящиеся в Афганистане, заявили о своей поддержке ХАМАСа, нельзя сбрасывать со счетов и привлечение разнообразных иностранных боевиков.

Если "Хезбалла" решит атаковать Израиль с севера, как это было в 2006 году, когда Израиль и ХАМАС боролись за Газу, а палестинцы на оккупированном Израилем Западном берегу тоже прибегнут к насилию, это может серьезно осложнить и без того сложную и чреватую серьезными последствиями ситуацию

Для ХАМАСа и "Палестинского исламского джихада" момент был выбран удачно. На протяжении нескольких месяцев Израиль охвачен междоусобной политической борьбой. Эти внутренние трения постепенно обострялись: усиливалась поляризация, предлагались весьма спорные судебные реформы, велась политическая полемика, проходили массовые акции протеста, а резервисты бойкотировали службу. При этом израильское правительство все же стремилось к нормализации отношений с рядом стран арабского и мусульманского мира и добилось определенных успехов.

Террористы всегда изучают своих врагов и ищут возможности для нанесения удара именно тогда, когда их противники отвлечены или заняты другими делами. Таким образом, ситуация в Израиле стал идеальным штормом для ХАМАСа, учитывая расколотую коалицию нынешнего правительства, его непопулярность среди многих израильтян, продолжающиеся судебные тяжбы премьер-министра и недавние столкновения на Храмовой горе, священной как для мусульман, так и для евреев, а также на Западном берегу реки Иордан.

Внезапные террористические атаки, потрясшие Израиль 7 октября, не имеют прецедента. И эта война, которая, несомненно, будет разрастаться, возымеет масштабные и долгосрочные последствия, став переломным моментом в национальной, региональной и международной безопасности наравне с терактами 11 сентября 2001 года. Многое будет зависеть от дальнейших действий Израиля, причем возможны самые разные варианты – от наземного вторжения в сектор Газа до, возможно, более амбициозного и значимого удара непосредственно по Ирану. Любой из вариантов развития событий изменит ситуацию на Ближнем Востоке в обозримом будущем – не в последнюю очередь благодаря тому, что мирные переговоры по Авраамским соглашениям будут сорваны, как того явно хотели ХАМАС и Иран.

Варварское нападение на гражданское население Израиля – и потрясающий провал разведки

Неспособность израильской разведки – одной из самых совершенных в мире – обнаружить подготовку и логистическую инсценировку, которые наверняка планировались несколько месяцев, еще приведет к независимым расследованиям, системным реформам и новому взгляду на безопасность и оборону страны.

Трудно не провести параллель с другим грандиозным провалом разведки в истории Израиля — войной Судного дня 1973 года

Трудно не провести параллель с другим грандиозным провалом разведки в истории Израиля — войной Судного дня 1973 года. А тот факт, что эти теракты произошли почти 50 лет спустя, делает это сравнение еще более убедительным. Но если учесть, что по меньшей мере 700 человек погибли, 2000 получили ранения, а еще сотни пропали без вести и предположительно находятся в плену в Газе, то масштабы и размах внезапных атак в эти выходные почти наверняка приблизятся, если не превзойдут, число убитых 2656 и раненых 9000 человек полвека назад. С другой стороны, только субботнее число жертв уже вдвое превысило число израильтян, погибших в самый страшный день войны Судного дня: 7 октября 1973 года.

С точки зрения численности населения этот конфликт гораздо разрушительнее, чем теракты в США 11 сентября. Как и в 2001 году, когда многие американцы имели знакомых или знакомых знакомых, кто погиб во Всемирном торговом центре, Пентагоне или на борту самолета United Flight 93, израильтяне будут оплакивать потерю родственников, друзей и соседей. Только за один первый день это равносильно тому, как если бы 11 сентября погибли 20 тысяч американцев. Даже в самые мрачные дни войны Судного дня египетская и сирийская армии не смогли прорвать кольцо обороны вокруг страны, удерживаемое Армией обороны Израиля. Тогда мирных жителей не выслеживали в их собственных домах, не убивали, не подвергали сексуальному насилию и не похищали. Последние события навсегда изменят подход Израиля к обеспечению безопасности своего населения. Когда-то казавшаяся практичной и эффективной, израильская стратегия борьбы с терроризмом – "вырывать сорняки" – сегодня представляется непростительно недальновидной и недостаточной и, несомненно, будет заменена гораздо более жестким режимом.

Первый день атаки ХАМАС на Израиль сравним с тем, что во время теракта 9/11 в США погибло б 20 тысяч людей

Эта ситуация была предсказана еще 35 лет назад в завете ХАМАСа. Геноцидальные намерения Гитлера в отношении евреев, изложенные в его книге "Майн Кампф" ("Моя борьба") в 1923 году, были проигнорированы или сочтены пустословием. То же самое случилось и с идентичными намерениями ХАМАСа: "Израиль будет существовать до тех пор, пока ислам не уничтожит его, так же как он уничтожил других до него". Далее в статье 7 четко говорится: "Судный день наступит только тогда, когда мусульмане будут сражаться с евреями (убивать евреев), когда еврей будет прятаться за камнями и деревьями. Камни и деревья скажут: "О мусульманин, о раб Аллаха, за мной стоит еврей, подойди и убей его". А статья 13 полностью отвергает переговоры или мирное урегулирование территориальных претензий евреев и палестинцев: "Палестинский вопрос не может быть решен иначе как путем джихада. Инициативы, предложения и международные конференции – все это пустая трата времени и тщетные усилия".

Эти слова не являются историческим курьезом. Каждое "военное" коммюнике ХАМАСа с момента начала атак заканчивалось словами: "Это джихад победы или мученичества".

Многие комментаторы справедливо назвали это нападение терроризмом. Да и ХАМАС уже давно отнесен к террористическим организациям Государственным департаментом США, по меньшей мере полудюжиной других стран и двумя международными организациями. Однако сообщения о казнях мирных жителей, сексуальных преступлениях, захвате в плен подростков, стариков и инвалидов делают неадекватным даже этот уничижительный ярлык. Когда с мирным населением обращаются подобным образом, необходимо использовать более четкие формулировки. Погромы, этнические чистки, военные преступления и, возможно, даже преступления против человечности могут быть более точными определениями – особенно если учесть, что 7 октября, вероятно, станет самым смертоносным днем для евреев со времен Холокоста.

Каждое "военное" коммюнике ХАМАСа с момента начала атак заканчивалось словами: "Это джихад победы или мученичества" Фото: Mahmud Hams

Война на Ближнем Востоке?

Субботние теракты должны стать ярким напоминанием об уникальной способности терроризма определять геополитическую повестку дня и полностью менять статус-кво. Выбор момента совершения терактов, скорее всего, стал реакцией на процесс нормализации дипломатических отношений между Израилем и многими мусульманскими странами Персидского залива и Северной Африки. Начиная с 2020 года Авраамские соглашения привели к историческому открытию официальных отношений между Израилем и целым рядом стран Ближнего Востока и Африки, включая Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Марокко и Судан. Возможное установление отношений между Саудовской Аравией и Израилем при посредничестве США было воспринято как переломный момент в расстановке сил в регионе. Обещанный в связи с этим оборонный пакт между Саудовской Аравией и США Тегеран отчаянно пытался сорвать, поскольку он явно направлен против Ирана. На протяжении всей истории человечества злейшим врагом террористов всегда были умеренные и миротворцы. Субботние внезапные атаки ХАМАСа и "Палестинского исламского джихада", а также их иранских покровителей достигли своей цели – сорвали мирный процесс, который находился на пороге серьезного прорыва.

Менее очевидно, как, по мнению ХАМАС, будут развиваться события в ближайшие дни. Терроризм по своей сути является стратегическим насилием, выбранным субъектами, которые больше не ищут политических решений. Неясно, к какому конкретному стратегическому результату стремится ХАМАС. Возможно, ХАМАС пытается спровоцировать подавляющую реакцию, как это сделала Аль-Каида 11 сентября, вдохновив палестинцев и их союзников в Ливане и за его пределами на нападение на Израиль. А может быть, они просто выступают в роли деструктивных сил в недавно активизировавшемся мирном процессе, подобно еврейским ультраправым экстремистам, чье убийство премьер-министра Ицхака Рабина в 1995 году помешало заключению соглашений в Осло, над которыми он так усердно работал. Но это нападение произошло в период беспрецедентной поддержки Палестины во всем мире (и вскоре после того, как противоречивое предложение о судебной реформе в Израиле потрясло демократический мир). А в социальных сетях транслировались поистине чудовищные кадры убийств мирных жителей на улицах и захвата заложников. Кажется неизбежным, что эти теракты лишь отбросят дело борьбы за Палестину назад – возможно, непоправимо. Все это может оказаться потрясающим просчетом, возможным только для ослепленных ненавистью людей.

Возможно, ХАМАС пытается спровоцировать подавляющую реакцию, как это сделала Аль-Каида 11 сентября, вдохновив палестинцев и их союзников в Ливане и за его пределами на нападение на Израиль Фото: oryxspioenkop.com

Или же для деятелей, совершенно не заботящихся о людях, которыми они призваны руководить. Как и Аль-Каида и "Исламское государство Ирака и Леванта" во время 20-летней войны с терроризмом, ХАМАС продемонстрировал пренебрежение к жизням тех, кого он якобы представляет. Начав джихад, лидеры этой группировки и многие ее рядовые сотрудники навлекли на себя гнев израильских сил безопасности. Но путь к их нейтрализации будет вымощен трупами обычных палестинских мужчин, женщин и детей, которые не хотят ничего, кроме более перспективного будущего. Почти половина палестинцев в Газе, Восточном Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан положительно относятся к Авраамским соглашениям – это больше, чем в остальном арабском мире. Перехват этого процесса ХАМАСом не приведет ни к чему, кроме роста насилия, и ничего не сделает для улучшения жизни тех, кто действительно страдает в секторе Газа.

Наибольшая угроза сейчас исходит от дальнейших просчетов государственных деятелей. Действительно, как мы уже писали, война далека от завершения и не остановится сама по себе. Наземная операция Израиля, призванная раз и навсегда покончить с угрозами со стороны ХАМАСа и "Палестинского исламского джихада", как обещал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, почти наверняка вызовет восстание на Западном берегу и нападения на Израиль с севера со стороны ливанской "Хезбаллы" – еще одного регионального приспешника Ирана. Уже в минувшие выходные "Хезбалла" выпустила ракеты из Ливана по фермам Шебаа вдоль границы с Израилем. А в понедельник Армия обороны Израиля предупредила израильтян, проживающих на севере страны, о возможном проникновении через границу. Если быть точным, то именно такая трансграничная активность "Хезбаллы" послужила причиной Ливанской войны 2006 года. Столкнувшись с войной на три фронта, имеющей экзистенциальные масштабы и подпитываемой десятилетиями разочарования из-за провала мирных процессов, продолжающейся оккупации, репрессий и аннексии земель, палестинцы могут воспринять ситуацию как единственную надежду на изменение статус-кво, затянувшегося на 56 лет – с момента молниеносной победы Израиля в Шестидневной войне 1967 года.

Таким образом, Израиль будет чувствовать себя вынужденным нацелиться на пособников этих группировок в Иране, а не на отдельные террористические движения, непосредственно атакующие его с трех направлений. Израильскому руководству будет трудно устоять перед соблазном нанести такой сокрушительный удар, учитывая правый состав правящей коалиции. Но это приведет к высвобождению мощных сил, которые будет невозможно контролировать и которые, несомненно, охватят весь регион. И что особенно тревожно, израильское правительство с его беспрецедентным количеством ультраправых и националистических фракций будет неудержимо наступать. Как пишет Стивен Кук в отчете для Совета по международным отношениям, "в этих условиях ни одно иностранное правительство, включая США, не будет иметь никаких рычагов воздействия на Израиль, чтобы тот отреагировал сдержанно".

Многие недооценивают способность терроризма нарушать мирные процессы, провоцировать опасную эскалацию и ставить страны на путь гораздо более разрушительных и смертоносных войн. Однако именно пуля убийцы в Сараево привела к Первой мировой войне и 40 миллионам жертв, а 3000 человек, убитых 11 сентября, положили начало возглавляемой США глобальной войне с терроризмом, в которой с тех пор погибло, по разным оценкам, от 3,6 до 3,8 миллиона человек. Субботние теракты приведут к глубоким изменениям на Ближнем Востоке, как до них это сделали войны 1948, 1967 и 1973 годов и вторжение Израиля в Ливан в 1982 году. Предотвращение глубоких последствий вроде Сараево в 1914 году и ответных действий на 11 сентября 2001 года, положивших начало двухдесятилетней борьбе, которая, по мнению многих, не закончилась с уходом США из Афганистана два года назад, должно иметь первостепенное значение для прекращения этой войны и сдерживания ее распространения до того, как весь регион взорвется насилием. К сожалению, эту задачу легче высказать, чем сделать.

Последствия в мировом масштабе

Кроме того, конфликт будет иметь последствия далеко за пределами Ближнего Востока. Уже появились сообщения о десятках убитых или захваченных в плен граждан других стран, в том числе и американцев. Давление на правительства стран мира, особенно если среди заложников в Газе окажутся иностранные граждане, несомненно, будет возрастать и может привести к применению силы. Субботние события в Израиле должны вызвать у Вашингтона по поводу его собственных врагов, которые будут стремиться использовать политический паралич, раскол и отвлечение внимания на многочисленные проблемы международной безопасности, а также могут применить политическое насилие внутри страны, поскольку США приближаются к одной из самых спорных президентских гонок в своей истории.

Главный вопрос на данный момент заключается в том, останутся ли боевые действия в Газе и ограничатся ли они Израилем Фото: NBC News

Но последствия заходят еще дальше. В то время, когда в Восточной Европе идет война за будущее демократии, только экзистенциальная угроза Израилю может отвлечь внимание США от украинского вопроса и сгладить путь к триумфу России в Европе. Потоки беженцев из нескольких стран и регионов еще больше дестабилизируют обстановку в окружающих государствах и на европейском континенте, способствуя возникновению тех же реакций, которые наблюдались после "арабской весны". А еврейские общины в Европе, США и за их пределами также заплатят дорогую цену – несомненно, они окажутся под прицелом террористов-антисемитов, движимых той же ненавистью, что и боевики ХАМАСа на границе Газы.

Фото: Викимедиа

Главный вопрос на данный момент заключается в том, останутся ли боевые действия в Газе и ограничатся ли они Израилем, ХАМАСом и "Палестинским исламским джихадом" – террористами, непосредственно ответственными за субботние теракты. "Хезбалла", несомненно, будет следить за развитием событий и, возможно, искать возможность расширить военные действия, нанеся удар по Израилю с севера, тем самым втянув еврейское государство в борьбу на много фронтов, если палестинцы на Западном берегу также восстанут. В 2006 году "Хезбалла" сначала подверглась осуждению во всем регионе за безрассудство, но в итоге получила высокую оценку за то, что ей удалось выдержать натиск Израиля и, в конечном итоге, еще больше изолировать его.

Иными словами, если осуществится хоть что-то, приближающееся к наихудшему сценарию – полномасштабной, тотальной войне на Ближнем Востоке с участием Израиля, защищающегося от Ирана и его сторонников, – то безопасность и стабильность в мире пострадают так, что затмят последствия терактов 11 сентября 22 года назад.

Об авторах

Брюс Хоффман – старший научный сотрудник по вопросам борьбы с терроризмом и национальной безопасности Совета по международным отношениям, профессор Джорджтаунского университета. Автор книги Anonymous Soldiers: The Struggle for Israel, 1917–1947.

Джейкоб Вэйр – научный сотрудник Совета по международным отношениям и адъюнкт-профессор Джорджтаунского университета и Университета ДеСейлс. Вместе они являются авторами готовящейся к изданию книги God, Guns, and Sedition: Far-Right Terrorism in America.